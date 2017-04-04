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    Мойес: «Сожалею по поводу инцидента с журналисткой BBC. Меня захлестнули эмоции»

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с журналисткой BBC Вики Спаркс. После матча 29 тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:0) шотландец оскорбил девушку на гендерной почве.

    «Я глубоко сожалею из-за сказанного и считаю, что поступил правильно, извинившись перед ней. Меня захлестнули эмоции, и я совершил ошибку, из-за чего сожалею. Я расстроен своим поведением в этой ситуации. Позже я позвонил репортеру и извинился, она приняла мои извинения.

    Сохраню ли я свою работу? Да. Эта ситуация случайна и не свойственна моему характеру», — сказал Мойес.

    Ранее работница ESPN Элисон Бендер заявила о том, что Мойес оскорблял женщин и прежде.

    «Черные коты» занимают последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: Daily Mail

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    04.04.2017 01:37
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