Мойес: «Сожалею по поводу инцидента с журналисткой BBC. Меня захлестнули эмоции»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с журналисткой BBC Вики Спаркс. После матча 29 тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:0) шотландец оскорбил девушку на гендерной почве.

«Я глубоко сожалею из-за сказанного и считаю, что поступил правильно, извинившись перед ней. Меня захлестнули эмоции, и я совершил ошибку, из-за чего сожалею. Я расстроен своим поведением в этой ситуации. Позже я позвонил репортеру и извинился, она приняла мои извинения.

Сохраню ли я свою работу? Да. Эта ситуация случайна и не свойственна моему характеру», — сказал Мойес.

Ранее работница ESPN Элисон Бендер заявила о том, что Мойес оскорблял женщин и прежде.

«Черные коты» занимают последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.