FA может дисквалифицировать Мойеса за сексистское высказывание в адрес журналистки BBC

В матче 29 тура английской Премьер-лиги «Сандерленд» сыграл вничью с «Бернли» (0:0).

На послематчевой пресс-конференции журналистка BBC Вики Спаркс спросила главного тренера «черных котов» Дэвида Мойеса, не боится ли он увольнения в связи с тем, что владелец клуба Эллис Шорт посетил матч.

«Не стоит быть настолько дерзкой. Вы можете получить пощечину даже несмотря на то, что вы — женщина», — ответил шотландец.

Федерация футбола Англии рассмотрит вопрос о дисквалификации специалиста. Ранее Мойес извинился перед работницей издания. После 30 туров национального чемпионата «Сандерленд» занимает последнее место в турнирной таблие.