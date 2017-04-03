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    FA может дисквалифицировать Мойеса за сексистское высказывание в адрес журналистки BBC

    В матче 29 тура английской Премьер-лиги «Сандерленд» сыграл вничью с «Бернли» (0:0).

    На послематчевой пресс-конференции журналистка BBC Вики Спаркс спросила главного тренера «черных котов» Дэвида Мойеса, не боится ли он увольнения в связи с тем, что владелец клуба Эллис Шорт посетил матч.

    «Не стоит быть настолько дерзкой. Вы можете получить пощечину даже несмотря на то, что вы — женщина», — ответил шотландец.

    Федерация футбола Англии рассмотрит вопрос о дисквалификации специалиста. Ранее Мойес извинился перед работницей издания. После 30 туров национального чемпионата «Сандерленд» занимает последнее место в турнирной таблие.

    Источник: Guardian.com

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    03.04.2017 19:08
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