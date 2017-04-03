Английская журналистка: «Мойес уже не первый раз задевает женщин»

Журналистка издания ESPN Элисон Бендер прокомментировала ситуацию вокруг главного тренера «Сандерленда» Дэвида Мойеса. Федерация футбола Англии может дисквалифицировать шотландца за сексистское высказывание в адрес работницы BBC Вики Спаркс.

«Сложно дать адекватную оценку этому инциденту. Разумеется, иногда подобные фразы следует воспринимать как шутку. К сожалению, это уже не первый раз, когда Мойес задевает женщин вне камер. Это меняет ситуацию», — написала англичанка в Twitter.

После 30 туров чемпионата Англии «Сандерленд» находится на последнем месте в турнирной таблице.