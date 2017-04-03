Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Английская журналистка: «Мойес уже не первый раз задевает женщин»

    Журналистка издания ESPN Элисон Бендер прокомментировала ситуацию вокруг главного тренера «Сандерленда» Дэвида Мойеса. Федерация футбола Англии может дисквалифицировать шотландца за сексистское высказывание в адрес работницы BBC Вики Спаркс.

    «Сложно дать адекватную оценку этому инциденту. Разумеется, иногда подобные фразы следует воспринимать как шутку. К сожалению, это уже не первый раз, когда Мойес задевает женщин вне камер. Это меняет ситуацию», — написала англичанка в Twitter.

    После 30 туров чемпионата Англии «Сандерленд» находится на последнем месте в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2017 21:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 4 апреля 2017, 11:33

      Киркорова на эту мадаму нет!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 4 апреля 2017, 04:59

      Блин, какой же бред. Если верить СМИ, он всего лишь сказал "ты можешь получить пощечину, не смотря на то, что ты женщина". Афигеть, где тут гендерная неприязнь или сексизм? В Британии с ума сошли уже что или? или у них принято на равных хлестаться с женщинами?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11