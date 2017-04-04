Франческоли: «Гальярдо готов возглавить сборную Аргентины. С ним не будет проблем»

Экс-нападающий сборной Уругвая Энцо Франческоли считает главного тренера «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо кандидатом на должность главного тренера команды Аргентины. Ранее сообщалось о том, что Федерация аргентинского футбола расторгнет контракт с нынешним тренером Эдгардо Баузой.

«Гальярдо готов возглавить сборную Аргентины. Я знаю его лично и могу заверить, что с ним не будет никаких проблем», — сказал 55-летний Франческоли, выступавший за аргентинский клуб на протяжении шести лет.

Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отборочного турнира к ЧМ-2018 среди команд Южной Америки.