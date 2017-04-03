Тренер сборной Аргентины Бауза покинет команду, Сампаоли — главный кандидат на должность

Федерация футбола Аргентины расторгнет контракт с главным тренером команды Эдгардо Баузой. По данным аргентинского журналиста Густаво Яроха, главным претендентом на пост является тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли.

Бауза возглавил национальную команду в августе 2016 года. Под его руководством аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отборочного турнира к ЧМ-2018 среди стран Южной Америки.

В феврале сообщалось о том, что Сампаоли может сменить Луиса Энрике в должности главного тренера «Барселоны». После 29 туров чемпионата Испании севильский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.