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    «Спартак» выйдет на матч с «Оренбургом» в траурных повязках в память о жертвах в петербургском метрополитене

    «Спартак» проведет матч 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» в траурных повязках в память о жертвах трагедии, случившейся сегодня в метрополитене Санкт-Петербурга.

    В понедельник, 3 апреля, в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

    Как уже сообщалось ранее, сегодняшние встречи чемпионата России начнутся с минуты молчания. Поединок «Спартак» – «Оренбург» начнется в 19:30 по московскому времени. В это же время «Ростов» будет принимать «Краснодар».

    «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 17:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 апреля 2017, 19:22

      Само собой! Скорбим всей страной!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 апреля 2017, 18:25

      Одна страна, одна боль от этого чудовищного теракта! Ни в чем не повинных! За что?!!! Траур по всей стране...

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 18:10

      Пусть, те кто к этому причастны, горят в аду!

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 3 апреля 2017, 18:03

      Молодцы..Спасибо..

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