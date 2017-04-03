«Спартак» выйдет на матч с «Оренбургом» в траурных повязках в память о жертвах в петербургском метрополитене

«Спартак» проведет матч 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» в траурных повязках в память о жертвах трагедии, случившейся сегодня в метрополитене Санкт-Петербурга.

В понедельник, 3 апреля, в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

Как уже сообщалось ранее, сегодняшние встречи чемпионата России начнутся с минуты молчания. Поединок «Спартак» – «Оренбург» начнется в 19:30 по московскому времени. В это же время «Ростов» будет принимать «Краснодар».

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге