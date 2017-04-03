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  • Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки на матче с «Оренбургом» в память о погибших в петербургском метро

Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки на матче с «Оренбургом» в память о погибших в петербургском метро

3 апреля 2017, 16:33
19

Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки красно-белых в сегодняшнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Таким образом они намерены почтить память жертв в результате взрыва в петербургском метро.

«В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче и первые пять минут мы проведем в тишине. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», – говорится в сообщении в группе «Ультра Север» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв, в результате которого погибли около 10-ти человек и пострадали приблизительно 50 человек. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, существуют подозрения в теракте.

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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levak
1491226751
Респект!
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SunRomeS
1491226816
Молодцы! Это правильно.
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Александр Домаза
1491226878
всё правильно
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mialkov
1491226946
Питер, мы скорбим вместе с вами! Соболезнования родным и близким погибших, здоровья и скорейшего выздоровления раненым! Тяжелый удар(((((((
Ответить
Мары
1491227340
Так и должно быть. Питер, мы с вами.
Ответить
Evgeniy32
1491228033
Правильное решение! Молодцы!
Ответить
vladimir-7
1491228376
Санкт-Петербург, мы с Вами скорбим и соболезнуем родным и близким, раненым скорейшего выздоровления. Власти, найдите этих ублюдков, которые устроили этот теракт.
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APchelov
1491228951
Спасибо спартаковским болельщикам
Ответить
Konjaga
1491228958
Грамотное решение!Скорбим,Ленинград!
Ответить
STAFOR13
1491229085
достойный поступок, поступили как люди, соболезную родным и близким погибших... Надеюсь найдут этих нелюдей и накажут так чтоб пример другим был, что приносить горе в другой дом плачевно кончиться для них самих. Пусть земля будет пухом погибшим... Раненым здоровья!!!
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