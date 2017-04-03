Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки на матче с «Оренбургом» в память о погибших в петербургском метро

Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки красно-белых в сегодняшнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Таким образом они намерены почтить память жертв в результате взрыва в петербургском метро.

«В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче и первые пять минут мы проведем в тишине. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», – говорится в сообщении в группе «Ультра Север» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв, в результате которого погибли около 10-ти человек и пострадали приблизительно 50 человек. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, существуют подозрения в теракте.

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге