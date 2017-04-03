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    Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки на матче с «Оренбургом» в память о погибших в петербургском метро

    Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки красно-белых в сегодняшнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Таким образом они намерены почтить память жертв в результате взрыва в петербургском метро.

    «В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче и первые пять минут мы проведем в тишине. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», – говорится в сообщении в группе «Ультра Север» в соцсети «ВКонтакте».

    Сегодня в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв, в результате которого погибли около 10-ти человек и пострадали приблизительно 50 человек. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, существуют подозрения в теракте.

    «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

    Источник: «ВКонтакте»

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    03.04.2017 16:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +893

      Krics 3 апреля 2017, 21:56

      Питер Вся Россия скорбит с Вами.

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 апреля 2017, 19:14

      Русские такие гнилые люди, нет бы поддержать ..

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 апреля 2017, 18:48

      Спасибо
      Уважение Вам

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      RON72 3 апреля 2017, 18:11

      Скорбим с вами.соболезнуем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 апреля 2017, 17:54

      молодцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      Nevskij 3 апреля 2017, 17:25

      Соболезнования родным, городу... "Спартаку" и его фанам - спасибо за поддержку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Huberman 3 апреля 2017, 17:21

      Скорбим! Светлая память,невинным погибшим...

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 апреля 2017, 17:18

      Соболезную пострадавшим

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 апреля 2017, 17:18

      достойный поступок, поступили как люди, соболезную родным и близким погибших... Надеюсь найдут этих нелюдей и накажут так чтоб пример другим был, что приносить горе в другой дом плачевно кончиться для них самих. Пусть земля будет пухом погибшим... Раненым здоровья!!!

      5
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 3 апреля 2017, 17:15

      Грамотное решение!Скорбим,Ленинград!

      7
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