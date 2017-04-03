Егоров обслужит полуфинал Кубка России между «Локомотивом» и «Уфой», «Урал» с «Рубином» рассудит Еськов

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать полуфинальные поединки Кубка России. «Локомотив» с «Уфой» (среда, 5 апреля) рассудит Александр Егоров. Встречу между «Уралом» и «Рубином» (четверг, 6 апреля) доверено судить Алексею Еськову.

«Локомотив» – «Уфа»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область);

«Урал» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).