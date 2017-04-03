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    Егоров обслужит полуфинал Кубка России между «Локомотивом» и «Уфой», «Урал» с «Рубином» рассудит Еськов

    Стали известны арбитры, которые будут обслуживать полуфинальные поединки Кубка России. «Локомотив» с «Уфой» (среда, 5 апреля) рассудит Александр Егоров. Встречу между «Уралом» и «Рубином» (четверг, 6 апреля) доверено судить Алексею Еськову.

    «Локомотив» – «Уфа»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область);

    «Урал» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

    Источник: РФС

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    03.04.2017 15:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2017, 17:40

      Кубок должен выиграть Локомотив. Но я не болею за Локо.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 апреля 2017, 16:58

      раз Еськова поставили значит уже решили кому играть в финале

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ijgjr 3 апреля 2017, 17:38

      И кому?

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 апреля 2017, 16:32

      Егоров нормальный судья а Еськов который плавает

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 апреля 2017, 16:00

      Пофиг, но Еськов будет судить первый тайм по правилам, а второй - на нужный результат...

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 15:46

      То чувство, когда пофиг)

      0
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