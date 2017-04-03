Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кудряшов: «У «Ростова» есть цель – побеждать в каждом матче, и встреча с «Краснодаром» – не исключение»

Кудряшов: «У «Ростова» есть цель – побеждать в каждом матче, и встреча с «Краснодаром» – не исключение»

3 апреля 2017, 14:59
1

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов подчеркнул, что желто-синие будут стараться добиться победы в каждом из 10-ти оставшихся до конца сезона матчей Премьер-лиги.

Сегодня подопечные Ивана Данильянца в рамках 21-го тура примут «Краснодар». Начало поединка – в 19:30 по московскому времени.

– Впереди южное дерби. Ждете чего-то особенного от матча? Болельщики выкупили все билеты.

– Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель – выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» – не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.

– В прошлом круге вы потерпели обидное поражение в Краснодаре, есть ли какие-то реваншистские настроения на этот матч?

– У меня нет. Теперь это часть истории. Нужно двигаться дальше.

– «Краснодар» один из самых неудобных соперников для «Ростова», в 15-ти матчах с ними вы одержали всего две победы.

– Бывает такое, что с какой-то командой неудобно играть, мы будем стараться в понедельник, чтобы эта неприятная тенденция прервалась.

Кто, на мой взгляд, самый опасный футболист «Краснодара»? Вся группа атаки очень хорошая. Например, новичок Клаэссон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Кудряшов Федор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1491230896
С таким командным настроем вы обязательно победите!.....удачи Ростову)))
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
2
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
5
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Все новости
Все новости
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
5
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
4
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
10
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
5
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+