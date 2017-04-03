Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кудряшов: «У «Ростова» есть цель – побеждать в каждом матче, и встреча с «Краснодаром» – не исключение»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов подчеркнул, что желто-синие будут стараться добиться победы в каждом из 10-ти оставшихся до конца сезона матчей Премьер-лиги.

    Сегодня подопечные Ивана Данильянца в рамках 21-го тура примут «Краснодар». Начало поединка – в 19:30 по московскому времени.

    – Впереди южное дерби. Ждете чего-то особенного от матча? Болельщики выкупили все билеты.

    – Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель – выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» – не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.

    – В прошлом круге вы потерпели обидное поражение в Краснодаре, есть ли какие-то реваншистские настроения на этот матч?

    – У меня нет. Теперь это часть истории. Нужно двигаться дальше.

    – «Краснодар» один из самых неудобных соперников для «Ростова», в 15-ти матчах с ними вы одержали всего две победы.

    – Бывает такое, что с какой-то командой неудобно играть, мы будем стараться в понедельник, чтобы эта неприятная тенденция прервалась.

    Кто, на мой взгляд, самый опасный футболист «Краснодара»? Вся группа атаки очень хорошая. Например, новичок Клаэссон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2017 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 апреля 2017, 17:48

      С таким командным настроем вы обязательно победите!.....удачи Ростову)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11