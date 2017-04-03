Кудряшов: «У «Ростова» есть цель – побеждать в каждом матче, и встреча с «Краснодаром» – не исключение»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов подчеркнул, что желто-синие будут стараться добиться победы в каждом из 10-ти оставшихся до конца сезона матчей Премьер-лиги.

Сегодня подопечные Ивана Данильянца в рамках 21-го тура примут «Краснодар». Начало поединка – в 19:30 по московскому времени.

– Впереди южное дерби. Ждете чего-то особенного от матча? Болельщики выкупили все билеты.

– Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель – выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» – не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.

– В прошлом круге вы потерпели обидное поражение в Краснодаре, есть ли какие-то реваншистские настроения на этот матч?

– У меня нет. Теперь это часть истории. Нужно двигаться дальше.

– «Краснодар» один из самых неудобных соперников для «Ростова», в 15-ти матчах с ними вы одержали всего две победы.

– Бывает такое, что с какой-то командой неудобно играть, мы будем стараться в понедельник, чтобы эта неприятная тенденция прервалась.

Кто, на мой взгляд, самый опасный футболист «Краснодара»? Вся группа атаки очень хорошая. Например, новичок Клаэссон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии.