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    Амир Натхо не сможет помочь «Локомотиву» еще минимум три недели

    Восстановление полузащитника «Локомотива» Амира Натхо после травмы колена займет еще как минимум три недели, сообщил отец игрока Адам Натхо. 20-летний хавбек повредился в поединке 21-го тура молодежного первенства со «Спартаком» (1:2).

    «Ориентировочно весь апрель он будет заниматься индивидуально, три недели минимум. Так говорят врачи, если нормально пойдет восстановление, вернется в общую группу», – сказал Адам Натхо.

    В нынешнем розыгрыше молодежного первенства Натхо провел в составе железнодорожников три встречи, отметившись одним забитым мячом.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2017 14:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +45

      moiseenko13 3 апреля 2017, 15:50

      во блин он же в цска был воде, походу что то пропустил

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО > moiseenko13 3 апреля 2017, 18:03

      Тот брат его Бибарс

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