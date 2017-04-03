Амир Натхо не сможет помочь «Локомотиву» еще минимум три недели

Восстановление полузащитника «Локомотива» Амира Натхо после травмы колена займет еще как минимум три недели, сообщил отец игрока Адам Натхо. 20-летний хавбек повредился в поединке 21-го тура молодежного первенства со «Спартаком» (1:2).

«Ориентировочно весь апрель он будет заниматься индивидуально, три недели минимум. Так говорят врачи, если нормально пойдет восстановление, вернется в общую группу», – сказал Адам Натхо.

В нынешнем розыгрыше молодежного первенства Натхо провел в составе железнодорожников три встречи, отметившись одним забитым мячом.