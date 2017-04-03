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  • Агент Миланова заверил, что в мае хавбек продлит контракт с ЦСКА

Агент Миланова заверил, что в мае хавбек продлит контракт с ЦСКА

3 апреля 2017, 12:28
3

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заверил, что 25-летний игрок продлит свое соглашение с армейцами. По его словам, болгарин поставит подпись под новым договором в конце мая.

«До 30 мая Миланов встретится вместе со мной с руководством ЦСКА и продлит контракт. Есть желание как игрока, так и клуба продлить действующее соглашение. Осталось обсудить только срок соглашения и условия контракта. Сделка состоится в мае на 100 процентов», – заявил Димитров.

Действующее соглашение Миланова рассчитано до июня 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 24 поединка, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (3)
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footbil
1491212091
Миланов уже настоящий армеец. Его нельзя отпускать.
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lihindic
1491212862
и чего
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Lester84
1491218999
Упорный и трудолюбивый игрок, но если оценивать в целом - довольно среднего уровня, не прогрессирует. Для ширины лавки можно оставить в обойме, но лучше бы Гинер кого-то посильнее купил
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