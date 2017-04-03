Агент Миланова заверил, что в мае хавбек продлит контракт с ЦСКА

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заверил, что 25-летний игрок продлит свое соглашение с армейцами. По его словам, болгарин поставит подпись под новым договором в конце мая.

«До 30 мая Миланов встретится вместе со мной с руководством ЦСКА и продлит контракт. Есть желание как игрока, так и клуба продлить действующее соглашение. Осталось обсудить только срок соглашения и условия контракта. Сделка состоится в мае на 100 процентов», – заявил Димитров.

Действующее соглашение Миланова рассчитано до июня 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 24 поединка, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.