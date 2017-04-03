Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Миланова заверил, что в мае хавбек продлит контракт с ЦСКА

    Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заверил, что 25-летний игрок продлит свое соглашение с армейцами. По его словам, болгарин поставит подпись под новым договором в конце мая.

    «До 30 мая Миланов встретится вместе со мной с руководством ЦСКА и продлит контракт. Есть желание как игрока, так и клуба продлить действующее соглашение. Осталось обсудить только срок соглашения и условия контракта. Сделка состоится в мае на 100 процентов», – заявил Димитров.

    Действующее соглашение Миланова рассчитано до июня 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 24 поединка, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2017 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 апреля 2017, 14:29

      Упорный и трудолюбивый игрок, но если оценивать в целом - довольно среднего уровня, не прогрессирует. Для ширины лавки можно оставить в обойме, но лучше бы Гинер кого-то посильнее купил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 3 апреля 2017, 12:47

      и чего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      footbil 3 апреля 2017, 12:34

      Миланов уже настоящий армеец. Его нельзя отпускать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 апреля 2017, 12:34

      "Пролит контракт"? Т.е. пропьёт?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11