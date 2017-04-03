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Байдачный: «В ЦСКА назрела смена поколений»

3 апреля 2017, 06:20
4

Известный российский специалист Анатолий Байдачный высказал свое мнение относительно изменений, которые происходят в ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера вместо Леонида Слуцкого. Напомним, в матче 21-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

– Что изменилось в ЦСКА с приходом Гончаренко?

– Только схема обороны: теперь армейцы действуют в три центральных защитника. В остальном – то же самое, что было при Слуцком. Если нужно забивать, включают прессинг на чужой половине поля. Когда счет устраивает, отходят назад и уповают на быстрые контратаки. У Гончаренко сегодня непростая ситуация.

– То есть?

– С одной стороны, нельзя прийти и сразу все сломать. Тем более такая игра приносит результат. С другой – в ЦСКА назрела смена поколений. Все мы не вечны под этим небом. Ребята, с которыми связаны главные успехи клуба, постарели. Надо вводить в состав молодежь. Но очень аккуратно. Для любого тренера это сложнейший момент. Резкие перемены могут обернуться потерей очков. А ведь задачу бороться за чемпионство с Гончаренко никто не снимал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Байдачный Анатолий Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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VIPded
1491193264
Молодёжь Гончаренко и вводит в игру.
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vladimir-7
1491197158
Что об этом писать, все уже давно видят, что в ЦСКА идет обновление игроков. А началось это при Л.В. Слуцком, правда очень медленно и точечно.
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pegas1276
1491197319
так понятно надо производить смену, успехов...
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SunRomeS
1491212881
Удачи Гончаренко!!! Ждем в команде новую кровь и, конечно, побед.
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