Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Байдачный: «В ЦСКА назрела смена поколений»

    Известный российский специалист Анатолий Байдачный высказал свое мнение относительно изменений, которые происходят в ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера вместо Леонида Слуцкого. Напомним, в матче 21-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

    – Что изменилось в ЦСКА с приходом Гончаренко?

    – Только схема обороны: теперь армейцы действуют в три центральных защитника. В остальном – то же самое, что было при Слуцком. Если нужно забивать, включают прессинг на чужой половине поля. Когда счет устраивает, отходят назад и уповают на быстрые контратаки. У Гончаренко сегодня непростая ситуация.

    – То есть?

    – С одной стороны, нельзя прийти и сразу все сломать. Тем более такая игра приносит результат. С другой – в ЦСКА назрела смена поколений. Все мы не вечны под этим небом. Ребята, с которыми связаны главные успехи клуба, постарели. Надо вводить в состав молодежь. Но очень аккуратно. Для любого тренера это сложнейший момент. Резкие перемены могут обернуться потерей очков. А ведь задачу бороться за чемпионство с Гончаренко никто не снимал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2017 06:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 3 апреля 2017, 12:48

      Удачи Гончаренко!!! Ждем в команде новую кровь и, конечно, побед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 апреля 2017, 08:28

      так понятно надо производить смену, успехов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2017, 08:25

      Что об этом писать, все уже давно видят, что в ЦСКА идет обновление игроков.
      А началось это при Л.В. Слуцком, правда очень медленно и точечно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 апреля 2017, 07:21

      Молодёжь Гончаренко и вводит в игру.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11