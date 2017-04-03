Байдачный: «В ЦСКА назрела смена поколений»

Известный российский специалист Анатолий Байдачный высказал свое мнение относительно изменений, которые происходят в ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера вместо Леонида Слуцкого. Напомним, в матче 21-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

– Что изменилось в ЦСКА с приходом Гончаренко?

– Только схема обороны: теперь армейцы действуют в три центральных защитника. В остальном – то же самое, что было при Слуцком. Если нужно забивать, включают прессинг на чужой половине поля. Когда счет устраивает, отходят назад и уповают на быстрые контратаки. У Гончаренко сегодня непростая ситуация.

– То есть?

– С одной стороны, нельзя прийти и сразу все сломать. Тем более такая игра приносит результат. С другой – в ЦСКА назрела смена поколений. Все мы не вечны под этим небом. Ребята, с которыми связаны главные успехи клуба, постарели. Надо вводить в состав молодежь. Но очень аккуратно. Для любого тренера это сложнейший момент. Резкие перемены могут обернуться потерей очков. А ведь задачу бороться за чемпионство с Гончаренко никто не снимал.