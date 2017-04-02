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    Рекордная серия Акинфеева без пропущенных мячей прервалась спустя 764 минуты

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе своей команды на матч 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) и пропустил гол на 72-й минуте встречи. Таким образом, 30-летний россиянин прервал «сухую» серию на 764-й минуте.

    Тем самым вратарь превзошел свое предыдущее достижение, установленное в 2008 году (717 минут), и расположился на пятом месте среди обладателей самых длинных серий без пропущенных мячей в рамках чемпионата России. Лучшим по этому показателю является экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин (939 минут).

    В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 12 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 2 апреля 2017, 21:09

      С дворовыми командами можно и тыщу, а в Европе дыра дырой.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 апреля 2017, 19:37

      Будем ждать 1000минут! Всё в руках и ногах Конифея..

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