Рекордная серия Акинфеева без пропущенных мячей прервалась спустя 764 минуты

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе своей команды на матч 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) и пропустил гол на 72-й минуте встречи. Таким образом, 30-летний россиянин прервал «сухую» серию на 764-й минуте.

Тем самым вратарь превзошел свое предыдущее достижение, установленное в 2008 году (717 минут), и расположился на пятом месте среди обладателей самых длинных серий без пропущенных мячей в рамках чемпионата России. Лучшим по этому показателю является экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин (939 минут).

В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 12 голов.