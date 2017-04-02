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    Источник: Коста не советует Азару переходить в «Реал»

    Нападающий «Челси» Диего Коста не хотел бы, чтобы полузащитник команды Эден Азар покинул клуб. Ранее сообщалось о возможном трансфере бельгийца в «Реал». Как сообщается, по мнению форварда, переход в мадридский клуб может повредить карьере Азара, по этой причине он не советует ему идти на этот шаг и остаться в «Челси». Помимо этого, в лондонском клубе хавбек является звездой, что с ним в «Реале» навряд ли произойдет.

    Азар в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    02.04.2017 07:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 2 апреля 2017, 14:21

      значит коста в будущем собирается к своим матрасникам!вот по этому АЗАР не должен стат помехой когда игра с реалом и атлетикой

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