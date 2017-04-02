Источник: Коста не советует Азару переходить в «Реал»

Нападающий «Челси» Диего Коста не хотел бы, чтобы полузащитник команды Эден Азар покинул клуб. Ранее сообщалось о возможном трансфере бельгийца в «Реал». Как сообщается, по мнению форварда, переход в мадридский клуб может повредить карьере Азара, по этой причине он не советует ему идти на этот шаг и остаться в «Челси». Помимо этого, в лондонском клубе хавбек является звездой, что с ним в «Реале» навряд ли произойдет.

Азар в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.