Селихов не унывает из-за непопадания в основной состав «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, дебютировавший сегодня в составе «Спартака-2» в матче 29-го тура ФНЛ против «Зенита-2» (2:1), поделился эмоциями от игры.

«Наверное, игра за «Спартак-2» — это нормально для поддержания игровой практики. Так решили в основной команде. Работы сегодня было не очень много, но все же надо было играть на ноль. Хорошо, что взяли три очка при непростых погодных условиях.

«Зенит-2» — хорошая команда, но ничем не удивила. Во втором тайме сопернику нечего было терять, и они перешли на навал. Буду ли играть еще за вторую команду? Это пока не обсуждалось, решать руководству. Я не унываю из-за того, что не прохожу в основу главной команды, работаю на тренировках и стараюсь доказывать», – сказал страж ворот.

22-летний вратарь перешел в «Спартак» зимой этого года.