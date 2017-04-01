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    Селихов не унывает из-за непопадания в основной состав «Спартака»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов, дебютировавший сегодня в составе «Спартака-2» в матче 29-го тура ФНЛ против «Зенита-2» (2:1), поделился эмоциями от игры.

    «Наверное, игра за «Спартак-2» — это нормально для поддержания игровой практики. Так решили в основной команде. Работы сегодня было не очень много, но все же надо было играть на ноль. Хорошо, что взяли три очка при непростых погодных условиях.

    «Зенит-2» — хорошая команда, но ничем не удивила. Во втором тайме сопернику нечего было терять, и они перешли на навал. Буду ли играть еще за вторую команду? Это пока не обсуждалось, решать руководству. Я не унываю из-за того, что не прохожу в основу главной команды, работаю на тренировках и стараюсь доказывать», – сказал страж ворот.

    22-летний вратарь перешел в «Спартак» зимой этого года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2017 20:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 апреля 2017, 03:55

      Ну Каррера изначально предупредил, что чемпионат по любому будет доигрывать Ребров, чтоб не портить внутренний настрой команды.А Александр хороший вратарь и своё ещё возьмёт.По крайней мере это видно и я в это верю.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 апреля 2017, 03:47

      В общем-то это и ожидалось, хорошо если за Спартак-2 будет играть, хоть какая-то практика

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 2 апреля 2017, 00:59

      Надеюсь,что скоро займет место в основе

      0
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 1 апреля 2017, 23:19

      Вратарю в 22 унывать не дело! Придет твое время! Правильно рассуждаешь!

      1
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 > whitenigger24 1 апреля 2017, 23:21

      Мне 33 до сих пор молодым на воротах фору в своем городе даю ))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2017, 20:47

      Будет и на твоей улице праздник-терпение.

      3
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