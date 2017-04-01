«Лестер» готов продать Варди летом

Владелец «Лестера» Вичай Шриваддханапрабха остался расстроен отношением к делу игроков в текущем сезоне, повлекшим за собой увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера. Поэтому руководство «лис» приняло решение продать некоторых ведущих футболистов команды ближайшим летом, включая нападающего Джейми Варди.

Год назад 30-летним форвардом интересовался «Арсенал», однако он предпочел остаться в «Лестере». Теперь же действующий чемпион АПЛ с удовольствием расстанется с игроком.

В нынешнем сезоне Варди записал в свой актив 10 голов и шесть результативных передач в 36-ти матчах.