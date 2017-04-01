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    «Лестер» готов продать Варди летом

    Владелец «Лестера» Вичай Шриваддханапрабха остался расстроен отношением к делу игроков в текущем сезоне, повлекшим за собой увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера. Поэтому руководство «лис» приняло решение продать некоторых ведущих футболистов команды ближайшим летом, включая нападающего Джейми Варди.

    Год назад 30-летним форвардом интересовался «Арсенал», однако он предпочел остаться в «Лестере». Теперь же действующий чемпион АПЛ с удовольствием расстанется с игроком.

    В нынешнем сезоне Варди записал в свой актив 10 голов и шесть результативных передач в 36-ти матчах.

    Источник: Sport.es

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    01.04.2017 17:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 1 апреля 2017, 20:11

      Небось начали хозяину финансово руки выкручивать. Он все понял и решил проблему как бизнесмен. Все правильно- игрок должен играть, а не ставить условия. У нас есть пример Гарика Денисова. Где Зенит и где был Гарик. Сколько клубов сменил? Так же и с Варди будет...

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 апреля 2017, 18:35

      он уже никому не нужен

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 1 апреля 2017, 18:04

      Ну,всё это верный путь к гибели клуба(((

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      Рейтинг: +93

      Borz1 1 апреля 2017, 17:56

      а зря

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 апреля 2017, 17:31

      И зря. Хотя тут второй пик пошёл и снова можно будет выручить нормальное бабло. А при должных партнёрах и хорошем тренере он ещё многое сможет показать.

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