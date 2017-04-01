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    Габулов, Думбия и Расич – в составе тульского «Арсенала» на матч против «Томи»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Томью».

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

    Запасные: Левашов, Ерошов, Хагуш, Денисов, Вергара, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.

    «Томь»: Солосин, Осипов, Митирев, Кузнецов, Баляйкин, Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин, Соболев.

    Запасные: Мелихов, Букачев, Карымов, Макурин, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Гвинейский.

    Матч состоится в Туле и начнется в 17:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

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    Источник: РПЛ

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    01.04.2017 17:08
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