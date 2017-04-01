Габулов, Думбия и Расич – в составе тульского «Арсенала» на матч против «Томи»

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Томью».

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

Запасные: Левашов, Ерошов, Хагуш, Денисов, Вергара, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.

«Томь»: Солосин, Осипов, Митирев, Кузнецов, Баляйкин, Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин, Соболев.

Запасные: Мелихов, Букачев, Карымов, Макурин, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Гвинейский.

Матч состоится в Туле и начнется в 17:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

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