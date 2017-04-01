Семин: «Игроки «Локомотива» играли дисциплинировано в матче с «Уфой» и выполнили все, о чем мы договаривались»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что выездная игра 21-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:0) была очень тяжелой и с равными шансами для обеих команд. По словам специалиста, футболисты железнодорожников выполнили его установку на матч.

«Сложная игра. Очень сложная и тяжелая, с равными шансами. Но я очень доволен игроками, они играли в высшей степени дисциплинировано, они выполняли все, о чем мы договорились. Условия тяжелые, холодно, но все молодцы.

Фарфан? Его действия очень хорошие, как и всех других ребят, которые сегодня вышли на футбольное поле. Кубковая игра? Надо дожить до этого. Сейчас поправятся другие игроки и все пойдет веселее», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».