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    Семин: «Игроки «Локомотива» играли дисциплинировано в матче с «Уфой» и выполнили все, о чем мы договаривались»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что выездная игра 21-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:0) была очень тяжелой и с равными шансами для обеих команд. По словам специалиста, футболисты железнодорожников выполнили его установку на матч.

    «Сложная игра. Очень сложная и тяжелая, с равными шансами. Но я очень доволен игроками, они играли в высшей степени дисциплинировано, они выполняли все, о чем мы договорились. Условия тяжелые, холодно, но все молодцы.

    Фарфан? Его действия очень хорошие, как и всех других ребят, которые сегодня вышли на футбольное поле. Кубковая игра? Надо дожить до этого. Сейчас поправятся другие игроки и все пойдет веселее», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 17:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 апреля 2017, 17:10

      Шпалыч респект! Только бы никто не мешал работать. Верю в то, что через пару лет, а возможно и в следующем сезоне Локо будет одним из лидеров РФПЛ.

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