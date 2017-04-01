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    Эвра предлагает Манджукичу перейти в «Марсель»

    Защитник «Марселя» Патрис Эвра предложил своему бывшему партнеру по «Ювентусу» Марио Манджукичу присоединиться к нему в провансальском клубе. Напомним, что 35-летний француз перебрался в стан бело-голубых в январе этого года.

    Примечательно, что дела обоих футболистов ведет один и тот же агент, а «Марсель» в настоящее время занят поисками форварда.

    Контракт Манджукича с «бьянконери» истекает в июне 2019 года.

    В нынешнем сезоне Манджукич записал на свой счет семь голов и пять результативных передач в 36-ти встречах.

    Источник: Football Italia

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    01.04.2017 13:27
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