Канунников заявил, что «Рубин» не намерен дарить очки «Зениту»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников накануне домашнего поединка 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» подчеркнул, что казанцев не волнуют турнирные амбиции сине-бело-голубых. Игрок заявил, что клуб из Татарстана намерен заработать очки во встрече с петербуржцами.

«Ждем игры, и не важно, что там «Зениту» нужно, нам тоже нужно. Команда готовится, настраивается. Тем более наконец-то мы возвращаемся на долгожданную арену. Это подстегивает. Игроки как будто раскрываются там», – сказал Канунников.

Матч «Рубин» – «Зенит» состоится в воскресенье, 2 апреля, и пройдет на стадионе «Казань Арена». Начало – в 14:00 по московскому времени.