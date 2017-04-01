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  • Канунников заявил, что «Рубин» не намерен дарить очки «Зениту»

Канунников заявил, что «Рубин» не намерен дарить очки «Зениту»

1 апреля 2017, 12:37
11

Нападающий «Рубина» Максим Канунников накануне домашнего поединка 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» подчеркнул, что казанцев не волнуют турнирные амбиции сине-бело-голубых. Игрок заявил, что клуб из Татарстана намерен заработать очки во встрече с петербуржцами.

«Ждем игры, и не важно, что там «Зениту» нужно, нам тоже нужно. Команда готовится, настраивается. Тем более наконец-то мы возвращаемся на долгожданную арену. Это подстегивает. Игроки как будто раскрываются там», – сказал Канунников.

Матч «Рубин» – «Зенит» состоится в воскресенье, 2 апреля, и пройдет на стадионе «Казань Арена». Начало – в 14:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Канунников Максим
Комментарии (11)
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zubr252
1491039664
Я тоже так думаю ничья будет
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hevbn 28
1491040971
Посмотрим.
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dyema
1491042981
Подарков и не ждём, но за Зенит тревожно...
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x-x-x-x-x
1491045133
Удачи Рубину!!!!
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shinnik
1491047161
Т.Есть квартирка на Солдата Корзуна больше не нужна?))))
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Диктор
1491048932
Вот и хорошо.
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subbotaspartak
1491052218
Оно бы не мешало Рубину победить, Мать их етить. Но и подарков не надо ждать, Оренбург побеждать.
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Garrincha58
1491066162
0-0 но если кто забьет то это рубиновые
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rubinovyi2
1491111473
Сначала не подарите,а потом уже делайте,такие громкие заявления. Удачи!
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paparazzi-kazan
1491117229
Удачи "Рубину".
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