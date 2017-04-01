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    Канунников заявил, что «Рубин» не намерен дарить очки «Зениту»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников накануне домашнего поединка 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» подчеркнул, что казанцев не волнуют турнирные амбиции сине-бело-голубых. Игрок заявил, что клуб из Татарстана намерен заработать очки во встрече с петербуржцами.

    «Ждем игры, и не важно, что там «Зениту» нужно, нам тоже нужно. Команда готовится, настраивается. Тем более наконец-то мы возвращаемся на долгожданную арену. Это подстегивает. Игроки как будто раскрываются там», – сказал Канунников.

    Матч «Рубин» – «Зенит» состоится в воскресенье, 2 апреля, и пройдет на стадионе «Казань Арена». Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    01.04.2017 12:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 2 апреля 2017, 10:13

      Удачи "Рубину".

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 апреля 2017, 08:37

      Сначала не подарите,а потом уже делайте,такие громкие заявления.
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 апреля 2017, 20:02

      0-0 но если кто забьет то это рубиновые

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 апреля 2017, 16:10

      Оно бы не мешало Рубину победить,
      Мать их етить.
      Но и подарков не надо ждать,
      Оренбург побеждать.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2017, 15:15

      Вот и хорошо.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 апреля 2017, 14:46

      Т.Есть квартирка на Солдата Корзуна больше не нужна?))))

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 апреля 2017, 14:12

      Удачи Рубину!!!!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 апреля 2017, 13:36

      Подарков и не ждём, но за Зенит тревожно...

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 апреля 2017, 13:02

      Посмотрим.

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      Рейтинг: +187

      zubr252 1 апреля 2017, 12:41

      Я тоже так думаю ничья будет

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