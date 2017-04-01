Санья назвал Венгера тренером топ-уровня, сравнив его с Фергюсоном

Экс-защитник «Арсенала» Бакари Санья, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», назвал главного тренера «канониров» Арсена Венгера топ-тренером, заявив, что не представляет красно-белых без него.

Француз возглавляет лондонскую команду с 1996 года. Действующий контракт 67-летнего специалиста истекает в июне.

«Для меня Венгер – специалист топ-уровня, сопоставимый с Алексом Фергюсоном. Вижу, как он сражается, ведь «Арсенал» – это его жизнь. Он любит этот клуб. Я играл под его началом и наблюдал, как он переживал за каждое мгновение в команде. По моему мнению, Венгер – это и есть «Арсенал». Он создал этот клуб.

Мне понятно недовольство болельщиков «канониров», но они должны набраться терпения и доверять Арсену. Взгляните на его достижения. Фаната обязаны об этом помнить. Конечно, мне очень хочется, чтобы Венгер остался у руля «Арсенала». Не могу представить себе красно-белых без него. Просто сейчас у него непростой момент в клубе, такое может случиться с каждым», – сказал Санья.