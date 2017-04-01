Бераино: «В ночном клубе мне подмешали допинг»

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино рассказал подробности своей тайной дисквалификации за употребление допинга. Форвард утверждает, что запрещенные вещества ему подмешали в напиток.

«Я гулял в ночном клубе, поэтому должен нести ответственность за это. Не понимаю, кто желал мне такого зла. Обидно, что в «Вест Бромвиче» меня никто не защитил. Каждое утро я шел на тренировку, понимая, что не смогу играть. Это давило», – сказал Бераино.

Напомним, в зимнее трансферное окно Бераино перешел из «Вест Бромвича» в «Сток Сити».