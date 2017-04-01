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  • Веретенников: «Ярких и молодых форвардов в России не видно»

Веретенников: «Ярких и молодых форвардов в России не видно»

1 апреля 2017, 07:39
16

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников обратил внимание, что в России не хватает молодых нападающих, способных создать новое атакующее поколение.

«Есть Дзюба, Кокорин, Смолов, не стоит списывать со счетов и Кержакова, но пока не видно, кто придет им на смену. Ярких молодых форвардов в России пока не видно, и сложно сказать, появятся ли они в ближайшее время», – рассказал Веретенников.

Главным клубом в игровой карьере Веретенникова был «Ротор». Сейчас он работает тренером в молодежной команде «Оренбурга».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Веретенников Олег
Комментарии (16)
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Dimonadze
1491023877
Ну Ильин из Урала подаёт надежды
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STAFOR13
1491028676
Ильин из Урала, парень в последних 4х играх забил 3 мяча, быстро адаптировался, надеюсь Черчесов будет привлекать в команду, если тот не сбавит обороты
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T 72
1491030084
А зачем им себя показывать если и на лавке хорошо платят
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EVGEN13RUS
1491032038
Да и у этих особой яркости то нет, особенно Коко
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Cuervo
1491034041
Бухаров в разы лучше дзюбы и кокорина
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rubinovyi2
1491034882
А откуда им взяться-то?
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Диктор
1491037480
Из всех названных выделил бы только Смолова и то его статистика,это увы забитые пенальти-его просто тащут за уши.Остальные для меня вообще не форварды.
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petr69
1491040060
Я очень надеялся на Панюкова.Увы
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life85
1491040504
Так и на других позициях особо некого выделить.
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афоня72
1491053528
Керж в России лучший, но прост Стар..(даже звучит, как звезда)..
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