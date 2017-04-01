Веретенников: «Ярких и молодых форвардов в России не видно»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников обратил внимание, что в России не хватает молодых нападающих, способных создать новое атакующее поколение.

«Есть Дзюба, Кокорин, Смолов, не стоит списывать со счетов и Кержакова, но пока не видно, кто придет им на смену. Ярких молодых форвардов в России пока не видно, и сложно сказать, появятся ли они в ближайшее время», – рассказал Веретенников.

Главным клубом в игровой карьере Веретенникова был «Ротор». Сейчас он работает тренером в молодежной команде «Оренбурга».