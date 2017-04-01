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    Веретенников: «Ярких и молодых форвардов в России не видно»

    Лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников обратил внимание, что в России не хватает молодых нападающих, способных создать новое атакующее поколение.

    «Есть Дзюба, Кокорин, Смолов, не стоит списывать со счетов и Кержакова, но пока не видно, кто придет им на смену. Ярких молодых форвардов в России пока не видно, и сложно сказать, появятся ли они в ближайшее время», – рассказал Веретенников.

    Главным клубом в игровой карьере Веретенникова был «Ротор». Сейчас он работает тренером в молодежной команде «Оренбурга».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2017 07:39
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 апреля 2017, 16:32

      Керж в России лучший, но прост Стар..(даже звучит, как звезда)..

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 1 апреля 2017, 12:55

      Так и на других позициях особо некого выделить.

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 1 апреля 2017, 12:47

      Я очень надеялся на Панюкова.Увы

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2017, 12:04

      Из всех названных выделил бы только Смолова и то его статистика,это увы забитые пенальти-его просто тащут за уши.Остальные для меня вообще не форварды.

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 апреля 2017, 11:21

      А откуда им взяться-то?

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 1 апреля 2017, 11:07

      Бухаров в разы лучше дзюбы и кокорина

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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 1 апреля 2017, 10:33

      Да и у этих особой яркости то нет, особенно Коко

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2017, 10:27

      Кокорин сейчас ноль! Только своим имиджем занят! Дзюба-столб! Попадут в него-забьет, или проявит артистизм и заработает пеналь! Смолов-"джентельмен"! Захочет-будет бегать и забивать, не захочет-не будет! Кержаков давно без практики! Так кто есть? А никого не будет, пока бабло клубы будут тратить на "посредственных легионеров" из Румынии, Болгарии, Сербии, Африки, которые больше занимаются изображением боли и выпрашиванием пеналей и карточек, плюс Африканцы и другие темнокожие поднимают тему расизма, которой в России нет и не было! Оскорбление-это не расизм! За такую игру Фибеля во вчерашнем матче его можно по-разному назвать, но это не расизм! Так что, пока не будет доверия к молодым (своим) игрокам ничего в российском футболе не изменится! У нас сейчас не спорт, а шоу!

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      Рейтинг: +320

      T 72 1 апреля 2017, 10:01

      А зачем им себя показывать если и на лавке хорошо платят

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 1 апреля 2017, 09:37

      Ильин из Урала, парень в последних 4х играх забил 3 мяча, быстро адаптировался, надеюсь Черчесов будет привлекать в команду, если тот не сбавит обороты

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