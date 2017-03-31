«Челси» продлит контракт с Терри

Защитник «Челси» Джон Терри может продолжить выступление за лондонский клуб в следующем сезоне. Сообщается, что руководство синих приняло решение продлить соглашение с 36-летним англичанином, которое истекает этим летом, еще на один год.

На этом настоял главный тренер «Челси» Антонио Конте, который по-прежнему рассчитывает на игрока обороны и считает его важной фигурой в команде.

Напомним, что Терри выступает за «Челси» с 1995 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел пять матчей.