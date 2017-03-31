Дмитриев: «Биться за золото и Лигу чемпионов «Зенит» будет до конца»

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев не считает, что преимущество красно-белых над ближайшим преследователем в шесть очков может обеспечить москвичей чемпионством.

«У «Спартака», делегировавшего в сборную больше всего игроков, проблемы уже проявились во встрече с «Локомотивом», когда Ари забил из-под Кутепова. Вот и в сборной ему показали, как могут забивать из-под него. Проблемы в защите у «красно-белых» явственно вырисовываются.

Биться за золото и место в Лиге чемпионов «Зенит» будет до конца. Как это будет выглядеть на поле, сказать сложно. Отставание от «Спартака» в шесть очков не критическое. Тем более что лидеру предстоят очные встречи не только с «Зенитом», но и с ЦСКА. Два поражения – и все. Вот только проигрывать в Перми не нужно было. Сейчас вообще можно было дышать в спину «Спартаку», – сказал Дмитриев.

После 20 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 45 очками. «Зенит», идущий вторым, отстает от москвичей на шесть очков.