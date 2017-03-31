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  • Дмитриев: «Биться за золото и Лигу чемпионов «Зенит» будет до конца»

Дмитриев: «Биться за золото и Лигу чемпионов «Зенит» будет до конца»

31 марта 2017, 09:31
11

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев не считает, что преимущество красно-белых над ближайшим преследователем в шесть очков может обеспечить москвичей чемпионством.

«У «Спартака», делегировавшего в сборную больше всего игроков, проблемы уже проявились во встрече с «Локомотивом», когда Ари забил из-под Кутепова. Вот и в сборной ему показали, как могут забивать из-под него. Проблемы в защите у «красно-белых» явственно вырисовываются.

Биться за золото и место в Лиге чемпионов «Зенит» будет до конца. Как это будет выглядеть на поле, сказать сложно. Отставание от «Спартака» в шесть очков не критическое. Тем более что лидеру предстоят очные встречи не только с «Зенитом», но и с ЦСКА. Два поражения – и все. Вот только проигрывать в Перми не нужно было. Сейчас вообще можно было дышать в спину «Спартаку», – сказал Дмитриев.

После 20 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 45 очками. «Зенит», идущий вторым, отстает от москвичей на шесть очков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дмитриев Сергей
Комментарии (11)
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Мары
1490944737
Конец разный бывает ? СтОит ли ?
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Диктор
1490947128
Ну вот с отрывом 6 очков Спартак и станет чемпионом.
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Konjaga
1490948993
Нахуй бомжи в ЛЧ нужны?Бестолку туда попадать!
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Konjaga
1490949084
Спам не будет чемпионом,эт точно!Любимое дело...обосраться на финише)
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Garrincha58
1490949506
Если Спартак будет терять очки тогда что говорить про Зенит и ЦСКА они что не будут и ближайшая потеря в Казани
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ArReal
1490949656
Чтобы на следующий год нас там снова позорить...
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subbotaspartak
1490974945
Странно, если б они бороться перестали... Зачем тогда в футбол играли?
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волчарик
1490976425
отрыв конечно не большой, но игра не внушает чемпионского оптимизма
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