Панченко: «Я продолжу карьеру в «Динамо» не из-за денег, а потому что хочу играть как можно больше»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко опроверг информацию о двукратном увеличении зарплаты в новом контракте с клубом.

«С удивлением прочел в одном из изданий лживую информацию, которую перепечатали все ведущие СМИ, о якобы двукратном увеличении моей зарплаты при подписании контракта с «Динамо». Хотелось бы раз и навсегда закрыть эту тему.

Могу официально заявить, что зарплата по новому соглашению с бело-голубыми у меня останется точно такой, какая прописана в договоре с ЦСКА. Я продолжу карьеру в «Динамо» не из-за денег, а потому что хочу играть как можно больше, чувствую себя комфортно в коллективе, у меня отличные взаимоотношения со всеми – руководителями, тренерским штабом, партнерами, болельщиками.

Мы уверенно идем по турнирной дистанции ФНЛ, рассчитываем стать серьезной силой в РФПЛ. Я благодарен «Динамо» за перезапуск своей карьеры, стараюсь в ответ приносить команде максимальную пользу. Условия моего нового контракта в зарплатной части останутся прежними, незначительное увеличение возможно в виде бонусов за забитые голы. Однако ни о каком двукратном увеличении и речи не идет», – сказал 27-летний Панченко.

В текущем сезоне ФНЛ форвард забил 18 голов в 25 играх. Московский клуб занимает первое место в турнирной таблице.