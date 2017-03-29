Аморузо считает, что Игуаина ждут сложные игры в Неаполе

Бывший футболист «Наполи» и «Ювентуса» Никола Аморузо поделился мнением о предстоящей игре между неаполитанцами и туринцами в 30-м туре Серии А. По мнению Аморузо, нападающего Гонсало Игуаина ждет сложный матч.

Игуаин – победитель, но в Неаполе его ждут очень трудные игры. Его уход фанаты расценили какпредательство, но за три года его игра была вознаграждена уникальной любовью этих же фанатов. Игуаин почувствует последствия своего выбора в тот момент, когда ступит на поле. В любом случае, это незабываемый опыт», – сказал Аморузо.

Встреча состоится 2 апреля.