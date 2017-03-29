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Хусаинов: «Внедрение систем видеоповторов – это тормоз»

29 марта 2017, 20:10
10

Российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о внедрении систем видеоповторов. Напомним, арбитр товарищеского матча между Францией и Испанией используя повторы, отменил два неверных взятия ворот.

«Без обиды для наших команд в глубинках, но там с полями еще не разобрались. Внедрение систем видеоповторов – это тормоз. Теряется динамика игры. Если мы хотим добиться нейтральности, объективности, то должны повышать требования к судьям. Надо повышать критерии к их физическому состоянию. Отбирать их надо как космонавтов. Они должны досконально знать футбол.

Какая-то часть судейских скандалов может и уйдет в том же российском футболе с новыми технологиями, но надо повышать качество судей. После внедрения видеповторов взятия ворот начнут пересматривать чуть-ли не каждое нарушение», – сказал Хусаинов.

«Видеотехнологии – убийцы футбола». Нужны ли судьям видеоассистенты?

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Весь мир
Комментарии (10)
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zagrizlik
1490808005
Вот такие динозавры - самые главные тормоза, при чём во всём.
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Serjoga
1490808137
И что в этом плохого, что отменили взятие ворот? В Европе-это тормоза? По-моему это конец кормушке! Вот поэтому и протесты с тормозами!
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Krics
1490809465
Рашид за коллег переживает, без халтурки остануться.
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_Аналитик_
1490809639
та лан Серега,все понимают,кушать всем хочется,но наглеть не надо,одно дело спорные моменты или явный "Айтекин"
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пряник929
1490810740
Вот ты с сотоварищами и есть тормоза прогресса...
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мы_не_рабы
1490814898
У нас, со стороны судейского корпуса, да и не только у нас, очевидное - не вероятно! Если арбитр физически состоятелен и досконально знает футбол, то не факт что не проявится обычный "человеческий фактор". И никакого тормоза игры не будет, если, к примеру, дать командам по одному видео повтору за тайм. Есть спорные моменты, где команды будут думать: брать повтор или подождать, а есть явные, которые судья видит, но не свистит ( ох уж этот "человеческий фактор"). Ещё не мешает добавить видео фиксацию взятия ворот. Техника это позволяет, и не бог весть какие затраты. А поля не имеют отношения к видео технике. Наши футбольные поля - это вообще другой разговор.
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Psih86
1490817729
Хусаинов-тормоз это ты!!!
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alp
1490818311
вот кто точно тормоз так это хусейнов
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VVM1964
1490848980
ЭТО ТОРМОЗ - ДЛЯ СУДЕЙСКИХ ОШИБОК И ПРЕДВЗЯТОСТИ .
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Lester84
1490868217
Посмотрел возраст Хусаинова в педивикии - 62 года. Как-то и не удивительно - старперы всегда против инноваций. А может он за годы работы просто привык к левой судейской кормушке
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