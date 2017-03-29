Хусаинов: «Внедрение систем видеоповторов – это тормоз»

Российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о внедрении систем видеоповторов. Напомним, арбитр товарищеского матча между Францией и Испанией используя повторы, отменил два неверных взятия ворот.

«Без обиды для наших команд в глубинках, но там с полями еще не разобрались. Внедрение систем видеоповторов – это тормоз. Теряется динамика игры. Если мы хотим добиться нейтральности, объективности, то должны повышать требования к судьям. Надо повышать критерии к их физическому состоянию. Отбирать их надо как космонавтов. Они должны досконально знать футбол.

Какая-то часть судейских скандалов может и уйдет в том же российском футболе с новыми технологиями, но надо повышать качество судей. После внедрения видеповторов взятия ворот начнут пересматривать чуть-ли не каждое нарушение», – сказал Хусаинов.

«Видеотехнологии – убийцы футбола». Нужны ли судьям видеоассистенты?