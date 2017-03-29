Ибрагимович, Погба и еще три футболиста «Манчестер Юнайтед» не примут участие в матче против «Вест Бромвича»

«Манчестер Юнайтед» в ближайшем матче 30-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» не досчитается пятерых футболистов. Нападающий Златан Ибрагимович и Андер Эррера пропустят встречу из-за дисквалификаций, защитники Крис Смоллинг и Фил Джонс получили травмы, находясь в сборной Англии, а полузащитник Поль Погба продолжает восстановление от повреждения сухожилия.

«Таким образом, мы не сможем рассчитывать на четырех игроков, и я думаю, что Поль Погба также пропустит встречу. Мы потеряли пятерых футболистов», – заявил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Встреча состоится 1 апреля в 17:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.