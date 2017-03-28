Витсель: «Привет, Россия. Рад снова видеть тебя»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поделился впечатлениями от своего возвращения в Россию.

Напомним, что сегодня 28-летний футболист в составе сборной Бельгии сыграет против команды России в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Привет, Россия. Рад снова видеть тебя», — написал Витсель на своей странице в Twitter.