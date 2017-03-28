Оддо заявил, что хотел бы возглавить «Фиорентину»

Бывший главный тренер «Пескары» Массимо Оддо подчеркнул, что не отказался бы от возможности возглавить «Фиорентину» в случае ухода Паулу Соузы.

«Возглавить «Фиорентину»? А кто не хочет? Но я ничего не знаю и об этом пока действительно рано говорить», – сказал Оддо.

40-летний специалист был уволен из «Пескары» в феврале этого года. После 29-ти туров «фиалки» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на семь очков. Ранее появилась информация, что Соуза может покинуть Флоренцию по завершении текущего сезона.