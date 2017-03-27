Сакристан: «Если мне предложат возглавить «Барселону» – откажусь»

Главный тренер «Реала Сосьедада» Эусебио Сакристан опроверг информацию о контакте с «Барселоной». По словам специалиста, он не планирует возглавлять каталонский клуб.

«Я не контактировал ни с кем из «Барселоны». Хочу заверить всех, что, если мне предложат возглавить «Барселону», я отклоню предложение. Есть ощущение, что люди мне не верят. Но я говорю это на все сто процентов, ни секунды не сомневаясь в правдоподобности моих слов. Нехорошо в жизни говорить «всегда» или «никогда», но в данной ситуации я не вижу никакой возможности работы в «Барселоне», – сказал специалист.

Напомним, нынешний тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет команду по окончании сезона.