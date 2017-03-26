«Манчестер Сити» летом намерен приобрести Роуза

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Как сообщается, манкунианцы намерены попытаться приобрести игрока летом за 50 миллионов фунтов стерлингов. Самому защитнику «Манчестер Сити» готовы предложить вдвое большую зарплату, чем он получает в составе «шпор». При этом футболист несколько месяцев назад подписал с «Тоттенхэмом» новый контракт на 4,5 года.

В текущем сезоне Роуз провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.