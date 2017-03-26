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    «Манчестер Сити» летом намерен приобрести Роуза

    Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Как сообщается, манкунианцы намерены попытаться приобрести игрока летом за 50 миллионов фунтов стерлингов. Самому защитнику «Манчестер Сити» готовы предложить вдвое большую зарплату, чем он получает в составе «шпор». При этом футболист несколько месяцев назад подписал с «Тоттенхэмом» новый контракт на 4,5 года.

    В текущем сезоне Роуз провел в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.03.2017 07:32
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