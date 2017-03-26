Лингард не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард дал четко понять, что хотел бы и дальше выступать за клуб. Игрок ведет пока безуспешные переговоры по продлению контракта.

«Мы еще не договорились по новому соглашению. Мне очень нравится играть за «Манчестер Юнайтед» и мое сердце здесь. Да, в команде большая конкуренция, но это хорошо, когда вокруг вас такие большие игроки», – заявил Лингард.

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Англии 15 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.