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    Лингард не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард дал четко понять, что хотел бы и дальше выступать за клуб. Игрок ведет пока безуспешные переговоры по продлению контракта.

    «Мы еще не договорились по новому соглашению. Мне очень нравится играть за «Манчестер Юнайтед» и мое сердце здесь. Да, в команде большая конкуренция, но это хорошо, когда вокруг вас такие большие игроки», – заявил Лингард.

    В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Англии 15 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.03.2017 06:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 26 марта 2017, 07:46

      Маур летом еще кого нибудь купит, и так на лавке сидишь

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    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 26 марта 2017, 06:21


      Ну и правильно

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