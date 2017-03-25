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    Хесус Навас летом может вернуться в «Севилью»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что футболист близок к возвращению в «Севилью», за которую он выступал с 2003 по 2013 год.

    Контракт игрока истекает летом этого года, поэтому испанцы планируют заполучить хавбека бесплатно. Отмечается, что сын Наваса был зачислен в одну из школ Севильи на следующий учебный год.

    Навас выступает за английский клуб с 2013 года. На его счету 111 матчей и четыре забитых гола.

    Источник: Football Espana

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    25.03.2017 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 28 марта 2017, 12:45

      охреннеть, 4 года прошло

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