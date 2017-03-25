Макеев уверен, что матч с «Црвеной Звездой» получится интересным

Защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился ожиданиями от выездной товарищеской игры с «Црвеной Звездой». Футболист отметил, что сербские болельщики всегда хорошо относятся к командам из России.

«Знаю, что для наших болельщиков было очень важно открыть новый стадион игрой против «Црвены Звезды», которая является нашим другом. 5 сентября 2014 год наша команда провела отличный матч против сербского коллектива на новом стадионе. Собралось много любителей футбола, нам было приятно. Все было супер!

Теперь «Спартак» прибыл в Белград. Уверен, предстоящий спарринг будет интересным. Будем ждать на трибунах стадиона как наших поклонников, так и сербских.

Я был в Белграде однажды. В 1999 году я приезжал сюда в составе сборной России. Город мне не удалось посмотреть, мы сыграли матч и сразу улетели домой. Но осталось в памяти то, что в Сербии нас хорошо приняли. Нам было приятно, что все отнеслись к нам доброжелательно», – сказал Макеев.

Встреча «Црвена Звезда» – «Спартак» состоится сегодня, 25 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.