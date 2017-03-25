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    Макеев уверен, что матч с «Црвеной Звездой» получится интересным

    Защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился ожиданиями от выездной товарищеской игры с «Црвеной Звездой». Футболист отметил, что сербские болельщики всегда хорошо относятся к командам из России.

    «Знаю, что для наших болельщиков было очень важно открыть новый стадион игрой против «Црвены Звезды», которая является нашим другом. 5 сентября 2014 год наша команда провела отличный матч против сербского коллектива на новом стадионе. Собралось много любителей футбола, нам было приятно. Все было супер!

    Теперь «Спартак» прибыл в Белград. Уверен, предстоящий спарринг будет интересным. Будем ждать на трибунах стадиона как наших поклонников, так и сербских.

    Я был в Белграде однажды. В 1999 году я приезжал сюда в составе сборной России. Город мне не удалось посмотреть, мы сыграли матч и сразу улетели домой. Но осталось в памяти то, что в Сербии нас хорошо приняли. Нам было приятно, что все отнеслись к нам доброжелательно», – сказал Макеев.

    Встреча «Црвена Звезда» – «Спартак» состоится сегодня, 25 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.

    Источник: ФК «Црвена Звезда»

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    25.03.2017 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 25 марта 2017, 15:13

      Главное,чтоб великий Кутепов играл,тогда у Звезды все получится)))

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