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  • Сборная России тренируется без Акинфеева, Глушаков и Дзагоев вернулись в общую группу

Сборная России тренируется без Акинфеева, Глушаков и Дзагоев вернулись в общую группу

25 марта 2017, 11:55
11

Сборная России проводит восстановительную тренировку в Краснодаре после товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром (0:2). Сообщается, что футболисты, вышедшие в стартовом составе во вчерашней игре, тренируется отдельно.

Голкипер и капитан национальной команды Игорь Акинфеев планово работает в тренажерном зале.

Полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, пропустившие встречу с ивуарийцами, начали сегодняшнюю тренировку в общей группе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Акинфеев Игорь Глушаков Денис Дзагоев Алан
Комментарии (11)
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BoltCX
1490432763
Такое ощущение, что вы тренируетесь без мяча.
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mihail200606
1490433198
игореша зае... просто уже..
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DUMOH
1490436032
Может если на тренировках появятся мячи,то они будут лучше играть???
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пряник929
1490436468
Не удивлюсь, если они тренируются без мяча, без поля, без ворот и вообще находятся в анабиозе и закачивают каждому программы с FIFA 17......
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kotmyshka
1490436708
А они разве играли? С чего бы им восстанавливаться...
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qw3rty33
1490437170
надо играть было всеми игроками вместе с запасными
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chempion_cska
1490441870
Удачи сборной России в матче с Бельгией!
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Мары
1490442027
Не ругайте пианиста.Он играет, как умеет.
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allkeeper
1490446726
Ну всё, трепещи, Бельгия)) xD
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shurik45
1490446937
Не хочется говорить на злобу дня, но с Кокориным и Мамаем атака смотрелась бы по-острее . Денисов тоже не растерялся бы.
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