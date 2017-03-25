Сборная России тренируется без Акинфеева, Глушаков и Дзагоев вернулись в общую группу

Сборная России проводит восстановительную тренировку в Краснодаре после товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром (0:2). Сообщается, что футболисты, вышедшие в стартовом составе во вчерашней игре, тренируется отдельно.

Голкипер и капитан национальной команды Игорь Акинфеев планово работает в тренажерном зале.

Полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, пропустившие встречу с ивуарийцами, начали сегодняшнюю тренировку в общей группе.