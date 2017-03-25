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    Сборная России тренируется без Акинфеева, Глушаков и Дзагоев вернулись в общую группу

    Сборная России проводит восстановительную тренировку в Краснодаре после товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром (0:2). Сообщается, что футболисты, вышедшие в стартовом составе во вчерашней игре, тренируется отдельно.

    Голкипер и капитан национальной команды Игорь Акинфеев планово работает в тренажерном зале.

    Полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, пропустившие встречу с ивуарийцами, начали сегодняшнюю тренировку в общей группе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2017 11:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 марта 2017, 16:02

      Не хочется говорить на злобу дня, но с Кокориным и Мамаем атака смотрелась бы по-острее . Денисов тоже не растерялся бы.

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 марта 2017, 15:58

      Ну всё, трепещи, Бельгия)) xD

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 14:40

      Не ругайте пианиста.Он играет, как умеет.

      -3
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 25 марта 2017, 14:37

      Удачи сборной России в матче с Бельгией!

      1
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 25 марта 2017, 13:19

      надо играть было всеми игроками вместе с запасными

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 марта 2017, 13:11

      А они разве играли? С чего бы им восстанавливаться...

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 13:07

      Не удивлюсь, если они тренируются без мяча, без поля, без ворот и вообще находятся в анабиозе и закачивают каждому программы с FIFA 17......

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 марта 2017, 13:00

      Может если на тренировках появятся мячи,то они будут лучше играть???

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 марта 2017, 12:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      игореша зае... просто уже..

      -4
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 25 марта 2017, 12:06

      Такое ощущение, что вы тренируетесь без мяча.

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta > BoltCX 25 марта 2017, 13:25

      ....Без поля и без тренера....

      0
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