Орлов: «Светлое пятно в игре сборной? Целая система – не та»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после поражения сборной России в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) предположил, что подопечным Станислава Черчесова не хватило самоотдачи и индивидуального мастерства. Орлов также выразил несогласие с чиновниками, которые говорят о прогрессе в российском футболе.

– Было хоть одно светлое пятно в нашей сборной?

– Ну о чем вы говорите? Какое еще светлое пятно? Самедов – опытнейший игрок. Но он же выпадал из общего рисунка!

– Про оборону лучше не спрашивать?

– Ох, эти грубейшие ошибки. Кутепов… Перспективный парень. Но как он мог позволить африканцу забить первый гол? Если он тебя обходит, нарушай правила! Играть нужно так, чтобы и кровь была, и синяки! Футбол – игра мужественных людей. А как ты не борешься, когда являешься центральным защитником? А у Кутепова не получилось, он и не начал биться. А Семенов? То же самое… Какое светлое пятно? Целая система – не та. Должна быть драка за место в составе. Такое впечатление, что все у нас сытые.

А чиновники наши некоторые кричат, что футбол растет. Ребят, но где индивидуальное мастерство? Ну проигрываем же.

Напомним, что следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.