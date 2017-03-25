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  • Орлов: «Светлое пятно в игре сборной? Целая система – не та»

Орлов: «Светлое пятно в игре сборной? Целая система – не та»

25 марта 2017, 09:52
24

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после поражения сборной России в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) предположил, что подопечным Станислава Черчесова не хватило самоотдачи и индивидуального мастерства. Орлов также выразил несогласие с чиновниками, которые говорят о прогрессе в российском футболе.

– Было хоть одно светлое пятно в нашей сборной?

– Ну о чем вы говорите? Какое еще светлое пятно? Самедов – опытнейший игрок. Но он же выпадал из общего рисунка!

– Про оборону лучше не спрашивать?

– Ох, эти грубейшие ошибки. Кутепов… Перспективный парень. Но как он мог позволить африканцу забить первый гол? Если он тебя обходит, нарушай правила! Играть нужно так, чтобы и кровь была, и синяки! Футбол – игра мужественных людей. А как ты не борешься, когда являешься центральным защитником? А у Кутепова не получилось, он и не начал биться. А Семенов? То же самое… Какое светлое пятно? Целая система – не та. Должна быть драка за место в составе. Такое впечатление, что все у нас сытые.

А чиновники наши некоторые кричат, что футбол растет. Ребят, но где индивидуальное мастерство? Ну проигрываем же.

Напомним, что следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Кутепов Илья Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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SunRomeS
1490425171
Хоть в чем-то я с ним согласен.
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yellowbess
1490425719
Геннадий дело говорит!
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ufos73
1490427393
Гена скажи Гибралтар )))
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Make25
1490429569
2 слаломных прохода от 2 малоизвестных африканца в стиле Месси за матч через всю оборону это конечно круто. Люксембург такого не дает делать.
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пряник929
1490429581
У меня одно предложение: собрать молодую сборную и отдать ее Бердыеву и Хомухе и она должна постоянно играть вплоть до ЧМ 2018 по 2-3 товарищеских матча в месяц. Ну а на 5-6 мест пусть будет отбор реально лучших из теперешних!!!
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alp
1490431149
хотелось бы чтоб и бельгийцам попозорней слили.. чисто поржать
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опус 2
1490433082
Светлое пятно - Орлов не комментировал эту встречу !
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Cant Stop
1490434315
Не люблю Орлова , но тут с ним полностью согласен
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Cant Stop
1490434455
даже Албанцы играя вчера против Италии выглядели в 100 раз лучше чем наши зажравшиеся калечи
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Garrincha58
1490443621
и система нипель и тренер со своей схемой в три центральных тоже затупил, разве можно играть в три защитника не имея по краям таких как Мозес и Алонсо, а имея пенсионеров Жиркова и Самедова это же самоубийство, а Черчесов или тупит или просто он не тренер для сборной
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