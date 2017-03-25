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    Орлов: «Светлое пятно в игре сборной? Целая система – не та»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов после поражения сборной России в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) предположил, что подопечным Станислава Черчесова не хватило самоотдачи и индивидуального мастерства. Орлов также выразил несогласие с чиновниками, которые говорят о прогрессе в российском футболе.

    – Было хоть одно светлое пятно в нашей сборной?

    – Ну о чем вы говорите? Какое еще светлое пятно? Самедов – опытнейший игрок. Но он же выпадал из общего рисунка!

    – Про оборону лучше не спрашивать?

    – Ох, эти грубейшие ошибки. Кутепов… Перспективный парень. Но как он мог позволить африканцу забить первый гол? Если он тебя обходит, нарушай правила! Играть нужно так, чтобы и кровь была, и синяки! Футбол – игра мужественных людей. А как ты не борешься, когда являешься центральным защитником? А у Кутепова не получилось, он и не начал биться. А Семенов? То же самое… Какое светлое пятно? Целая система – не та. Должна быть драка за место в составе. Такое впечатление, что все у нас сытые.

    А чиновники наши некоторые кричат, что футбол растет. Ребят, но где индивидуальное мастерство? Ну проигрываем же.

    Напомним, что следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2017 09:52
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 25 марта 2017, 21:04

      Ну да! Как в известном фильме "гранаты НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 марта 2017, 15:07

      и система нипель и тренер со своей схемой в три центральных тоже затупил, разве можно играть в три защитника не имея по краям таких как Мозес и Алонсо, а имея пенсионеров Жиркова и Самедова это же самоубийство, а Черчесов или тупит или просто он не тренер для сборной

      1
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 марта 2017, 12:34

      даже Албанцы играя вчера против Италии выглядели в 100 раз лучше чем наши зажравшиеся калечи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 марта 2017, 12:31

      Не люблю Орлова , но тут с ним полностью согласен

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 марта 2017, 12:11

      Светлое пятно - Орлов не комментировал эту встречу !

      6
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      Рейтинг: +11234

      alp 25 марта 2017, 11:39

      хотелось бы чтоб и бельгийцам попозорней слили.. чисто поржать

      2
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      ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот > alp 25 марта 2017, 14:28

      В этом не сомневайся даже!!! Африканцы играли меньше, чем вполсилы, а бельгийцы так не умеют!!! Самая отстойная сборная всех времен и народов!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 11:13

      У меня одно предложение: собрать молодую сборную и отдать ее Бердыеву и Хомухе и она должна постоянно играть вплоть до ЧМ 2018 по 2-3 товарищеских матча в месяц. Ну а на 5-6 мест пусть будет отбор реально лучших из теперешних!!!

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Аvenger 25 марта 2017, 21:29

      В мире много стран играющих лучше нас

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Аvenger 25 марта 2017, 23:27

      А ты не чиновник РФС? сборная может играть и лучшими клубами мира. Можно обкатать команду и в Германии и в Бразилии и т д. На носу кф и чм и наша команда должна быть собрана и играть постоянно

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Аvenger 26 марта 2017, 11:30

      если ничего не делать и ничего не менять болото не уйдет. К тому же никто не мешает создать клуб, который на 80% будет сборной и играй, тренируй и усиливай лучшими

      0
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      Рейтинг: +29

      Make25 25 марта 2017, 11:12

      2 слаломных прохода от 2 малоизвестных африканца в стиле Месси за матч через всю оборону это конечно круто. Люксембург такого не дает делать.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 11:03

      Сынки против мужиков..... и ... мужики не наши.... печалька...

      1
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 25 марта 2017, 10:45

      Лимит........Кутепов конечно слабый игрок....

      1
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