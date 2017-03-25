Черчесов: «Свист в адрес сборной России? Без комментариев»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист прокомментировал тот факт, что болельщики на стадионе в Краснодаре по ходу встречи свистели в адрес российских игроков.

– Почему вы так поздно стали делать замены?

– Так подсказала игра.

– Сборная России провела второй матч в Краснодаре и второй раз проиграла. Может, не стоит сюда больше приезжать?

– Краснодар – футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. Нас здесь очень хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все, что мы чувствовали себя здесь, как дома.

– Согласны, что игра сборной России не удалась?

– Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Но, например, мы хорошо играли на стандартах, почти все выиграли в атаке, были полумоменты.

– Помните ли вы, когда сборную России так освистывали.

– Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте.

Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.