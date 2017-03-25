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    Черчесов: «Свист в адрес сборной России? Без комментариев»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист прокомментировал тот факт, что болельщики на стадионе в Краснодаре по ходу встречи свистели в адрес российских игроков.

    – Почему вы так поздно стали делать замены?

    – Так подсказала игра.

    – Сборная России провела второй матч в Краснодаре и второй раз проиграла. Может, не стоит сюда больше приезжать?

    – Краснодар – футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. Нас здесь очень хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все, что мы чувствовали себя здесь, как дома.

    – Согласны, что игра сборной России не удалась?

    – Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Но, например, мы хорошо играли на стандартах, почти все выиграли в атаке, были полумоменты.

    – Помните ли вы, когда сборную России так освистывали.

    – Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте.

    Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.03.2017 08:40
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 марта 2017, 13:59

      Яшин,Стрельцов,Иванов,Шестернев и многие др.
      в гробу бы перевернулись!
      Эти мужики ,бронзу Чемпа66 домой привезли!
      А что щас ?
      Пидары типа Мудько и С0 ,на футбол по хуй ,главное на черный день бабло
      захапать!
      На вилы их,сучар!

      1
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      Рейтинг: +17

      Маркоc 25 марта 2017, 12:58

      Гнать, гнать, гнать!

      0
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      Рейтинг: +2

      TimurT 25 марта 2017, 12:56

      Причем тут Бердыев или другой, пгроков нет

      0
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      Рейтинг: +17

      Маркоc 25 марта 2017, 12:51

      Ттлько

      Только Бердыев, только каттеначчо! Так победим

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 марта 2017, 11:42

      ну да, в данном случае лучше промолчать...

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 25 марта 2017, 11:20

      Народ, а заметили что усатый(газай) молчит?)) Будь это какой нибудь хидинк или капелло, то сейчас выступал бы с бурной критикой.. а тут земляк, неудобно как то))

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 марта 2017, 11:15

      Его послушать так виноваты все кроме него...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 марта 2017, 11:09

      наши в сравнение с котами пешиходы, отдал передачу неточную встал подумал вспомнил что надо дальше играть.. просто шланги и лентяи

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 марта 2017, 11:07

      Защита молодая и не справилась.Ничего,пусть ошибаются и исправляют ошибки в контр матчах(для того они и нужны)А голы слоны забили классные - спасибо им.Непонятно зачем весь матч отстоял Акинфеев,его что тоже,как пацана наигрывают?

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Gullit 76 25 марта 2017, 11:10

      а зачем Жирков играл, что черчес не знает на что он способен или у него просто нет мозга

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > BAIv 25 марта 2017, 11:21

      Молодец Черчес всё правильно делает!Продует в лёт кубок Конф и наконец-то поставят Бердыева!

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 25 марта 2017, 11:03

      ... мы хорошо играли на стандартах, почти все выиграли в атаке, были полумоменты. Это слова Черчесова! О чем дальше говорить.... Уроды!

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