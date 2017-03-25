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Черчесов: «Свист в адрес сборной России? Без комментариев»

25 марта 2017, 08:40
32

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды Кот-д'Ивуара (0:2). Специалист прокомментировал тот факт, что болельщики на стадионе в Краснодаре по ходу встречи свистели в адрес российских игроков.

– Почему вы так поздно стали делать замены?

– Так подсказала игра.

– Сборная России провела второй матч в Краснодаре и второй раз проиграла. Может, не стоит сюда больше приезжать?

– Краснодар – футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. Нас здесь очень хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все, что мы чувствовали себя здесь, как дома.

– Согласны, что игра сборной России не удалась?

– Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Но, например, мы хорошо играли на стандартах, почти все выиграли в атаке, были полумоменты.

– Помните ли вы, когда сборную России так освистывали.

– Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте.

Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Черчесов Станислав
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Abbey Road
1490420624
судя по интервью - тренер всем доволен. все по плану. все прекрасно. зарплата ведь капнула на карточку. что еще надо
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Gerero2198
1490421171
Хорошо хоть не сказал: "Это ваши проблемы", но скорее всего так подумал.
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Raider26
1490421636
А что народ ожидал? Если тренер так себе
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dzhanavar
1490423539
Тут и комментировать нечего...Сидишь на теплом месте,ни х..я не делаешь,гуляешь за чужой счет по стране,смотришь футбол без билета,получаешь многократкую профессорскую зарплату... Тебе плевать на наши переживание,на наши чувства... Хорошо тебе,да??? Если даже тебе сейчас дадут под зад,получишь ещё и неустойку... Наш свист тебе по х... Конечно без комментариев... Всего этого ты же не скажешь. Господа,шанс того,что чем.мира проводитья в твоей стране,бывает раз в жизни. А нам с таким тренером позора не избежать.
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stream15
1490423992
Нужно менять весь РФС, коррумпированный и малокомпетентный.
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sochi-2013
1490424568
Зажравшиеся миллионеры в х.. не ставят тренера! Если и Бердыев не сможет их "построить"- футбол в России, как проект, надо закрывать. Деньги направлять в ДЮСШа, и ждать лет 10.
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alex1951
1490427314
Этот осетинский горный осел, упрям и не хочет признавать своих косяков! Значит пшёл нах! Пришло время всей стране кричать КАРАУЛ!!! Если щас ничего умного не придумать,то Великий Позор на Чемпе обеспечен! PS. С другой стороны ,так им и надо этой шайке воров и жуликов,это их урожай....жаль только,что времена не те.....живы ,суки ,останутся!
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yorgenbarenz
1490428021
Никчёмность.Самодовольный тип.Он без зазрения совести схватился за сборную, как за очередную халявную возможность срубить бабла,пока не выгонят.Совесть такая штука....У одних людей она раньше владельца вылезает из пизды, а у других -там и остаётся.
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romario605
1490428200
Очень было стыдно, хотелось провалиться под землю, глядя на то, как игроков, которые зарабатывают миллионы, обыгрывают как школьников футболисты из Африки.
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Sanches 1204
1490428297
Сразу был против него как тренера сборной,он же никакущий
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