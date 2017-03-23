Мутко: «Акинфеев – целая большая эпоха и лицо российского футбола»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлениях голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.

Напомним, ранее вратарь побил рекорд Льва Яшина по числу «сухих» матчей в рамках национального чемпионата. Сейчас в активе Акинфеева значатся 162 игры без пропущенных мячей.

«Здесь нет никаких сомнений, это настоящий капитан, человек, преданный футболу, стране и сборной. Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи. Игорь – это лицо российского футбола. Я только рад.

Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек еще продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно. Если мы говорим о вратарском цехе, легендарный у нас Лев Яшин, мы поддержали выпуск книги о нем. Игорь – это целая большая эпоха, но пока он действующий игрок, это один из лучших спортсменов нашей страны», – сказал Мутко.

Сегодня, 23 марта, Акинфеев был назначен капитаном сборной России.