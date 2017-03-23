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  • Мутко: «Акинфеев – целая большая эпоха и лицо российского футбола»

Мутко: «Акинфеев – целая большая эпоха и лицо российского футбола»

23 марта 2017, 21:30
21

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлениях голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.

Напомним, ранее вратарь побил рекорд Льва Яшина по числу «сухих» матчей в рамках национального чемпионата. Сейчас в активе Акинфеева значатся 162 игры без пропущенных мячей.

«Здесь нет никаких сомнений, это настоящий капитан, человек, преданный футболу, стране и сборной. Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи. Игорь – это лицо российского футбола. Я только рад.

Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек еще продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно. Если мы говорим о вратарском цехе, легендарный у нас Лев Яшин, мы поддержали выпуск книги о нем. Игорь – это целая большая эпоха, но пока он действующий игрок, это один из лучших спортсменов нашей страны», – сказал Мутко.

Сегодня, 23 марта, Акинфеев был назначен капитаном сборной России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Мутко Виталий
Комментарии (21)
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Platon Faustov
1490293894
Одно жаль, что не повезло ему с командами ЦСКА (а точнее нынешней жадности руководства) и сборной. Игорь ТОП
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Микояновский мясокомбинат
1490294775
Акинфеев : "Мутко - целая большая эпоха и задница российского футбола"
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Elect
1490296015
Игорек мы верим в тебя! Ты легенда ЦСКА!
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lekseij2007
1490296139
Вот не уважаю я Мутко, но про Игоря хорошие слова не могу не поддержать!
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sochi-2013
1490296401
какая легенда, такая и эпоха
Ответить
Ромарио1981
1490298348
Он отличный вратарь,ляпы у всех бывают и Касильяс и Нойер тоже ошибаются,посмотрите интернет.
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NEMETSRUS
1490303216
молодец Игорь так держать ты лучший !!!!
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APchelov
1490306633
Кризис полнейший! сегодня сборная у нас, наверное, самая худшая за последние полвека. К тому же ни тренера достойного, да и капитана не из кого выбирать
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VVM1964
1490322332
ЛЕГЕНДА - ЭТО ЯШИН , А АКИНФЕЕВ ЭТО ЭПОХА , ЭПОХА ЗАКОНЧИТСЯ И РАЗГОВОРЫ ПРО АКИНФЕЕВА ТОЖЕ , А ЯШИНА ПОМНЯТ И ПОМНИТЬ ЕГО И ТУ ЭПОХУ БУДУТ .
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каа
1490338939
Игорь лучший..!!!
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