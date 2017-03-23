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    Мутко: «Акинфеев – целая большая эпоха и лицо российского футбола»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлениях голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.

    Напомним, ранее вратарь побил рекорд Льва Яшина по числу «сухих» матчей в рамках национального чемпионата. Сейчас в активе Акинфеева значатся 162 игры без пропущенных мячей.

    «Здесь нет никаких сомнений, это настоящий капитан, человек, преданный футболу, стране и сборной. Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи. Игорь – это лицо российского футбола. Я только рад.

    Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек еще продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно. Если мы говорим о вратарском цехе, легендарный у нас Лев Яшин, мы поддержали выпуск книги о нем. Игорь – это целая большая эпоха, но пока он действующий игрок, это один из лучших спортсменов нашей страны», – сказал Мутко.

    Сегодня, 23 марта, Акинфеев был назначен капитаном сборной России.

    Источник: ТАСС

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    23.03.2017 21:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 марта 2017, 16:29

      лучший в рейтинге худших-НОНСЕНС!!!

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 марта 2017, 11:14

      цыплят по осени считают - точно накаркаете что то уж больно много од поют ему - не к добру все это

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 24 марта 2017, 10:02

      Игорь лучший..!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2017, 01:03

      Кризис полнейший! сегодня сборная у нас, наверное, самая худшая за последние полвека. К тому же ни тренера достойного, да и капитана не из кого выбирать

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > APchelov 24 марта 2017, 10:01

      Худшая была при Ярцеве... во всех отношениях...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 24 марта 2017, 00:06

      молодец Игорь так держать ты лучший !!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 24 марта 2017, 00:03

      Ну и нечего на зеркало пенять...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 23 марта 2017, 22:45

      Он отличный вратарь,ляпы у всех бывают и Касильяс и Нойер тоже ошибаются,посмотрите интернет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > tuzik1 23 марта 2017, 23:00

      да Вы правы,но к сожалению вратарь это не вся команда!

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > tuzik1 23 марта 2017, 23:13

      А скажите если не Акинфеев,кого вы видите в воротах сборной на сегодняшний день?

      0
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      Рейтинг: +43

      bfg32 > tuzik1 23 марта 2017, 23:25

      не сравнивай уровень футбола!!!в том что у Акинфеева такая серия в ЛЧ виновата вся команда.А если ты забыл ни одна команда в ЛЧ выше ЦСКА не поднималась,так что мозгом подумай прежде чем писать хрень всякую!!!

      1
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > bfg32 23 марта 2017, 23:34

      А это в каком году было? просто за армейцами не слежу (для общего развития так сказать)

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Himik007 24 марта 2017, 01:29

      в сезоне 2009-2010 дошли до 1/4 лч, при нынешнем формате лучшее достижение среди рос. клубов

      2
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      Рейтинг: +1289

      каа > tuzik1 24 марта 2017, 10:06

      А ты полевых игроков в счет не берешь?...с защитой Баварии у Акинфеева было бы не 162 "сухаря" а гораздо больше...Так что все относительно...факт только в том что Игорь один из лучших в своем "не благодарном" деле ...

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 23 марта 2017, 22:13

      какая легенда, такая и эпоха

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 марта 2017, 22:08

      Вот не уважаю я Мутко, но про Игоря хорошие слова не могу не поддержать!

      0
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      Рейтинг: +124

      Elect 23 марта 2017, 22:06

      Игорек мы верим в тебя! Ты легенда ЦСКА!

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