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    Акинфеев – новый капитан сборной России

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев назначен капитаном команды. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов. Вице-капитанами стали Федор Смолов, Александр Самедов и Денис Глушаков.

    Напомним, предыдущим капитаном российской команды был Василий Березуцкий. Однако защитник принял решение приостановить выступление за сборную.

    Ранее сразу несколько футболистов национальной команды говорили, что именно Акинфеев должен быть капитаном.

    Источник: Twitter

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    23.03.2017 16:22
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 марта 2017, 02:48

      Может быть и правильно, так как лидера среди полевых игроков на данный момент просто нет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 марта 2017, 02:47

      Может быть и правильно, так как на данный момент лидера среди полевых игроков просто нет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 марта 2017, 20:56

      Мы-это люди любящие свою Родину, свой прекрасный российский народ, которые и в радости и в горе поддерживают ребят выступающих за Великую Русь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > prtcs 23 марта 2017, 21:19

      За пафос ,поставлю плюсик,
      больше вроде не за что....
      ps Что касается Великой Руси,то эти ,,ребята,,
      больше позорили ее и болел !
      Им бы привить то,что prtcs здесь декларирует.....
      а за фанами дело не встанет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs > alex1951 23 марта 2017, 22:01

      Привет! Других нет, так что есть, то есть. Такие у нас футболисты, болельщики и других пока не видно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > prtcs 23 марта 2017, 22:29

      ...когда то мы были одной страной
      и тогда повода гордиться нашим ,подчеркиваю,футболом
      было в разы больше: 1956,1960,1964,1966,1988ОИ,1988ЧЕ.....
      ну, ...и теперь 2008ЧЕ...все!
      Хочу спросить ,этих так сказать игруль,
      Вам недоплачивают,вы голодаете,вас обижают,вас боженька обидел?
      ps Шо б я так жил :0)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      bfg32 > prtcs 23 марта 2017, 23:30

      Просто не ищут,в регионах множество толковых ребят которые хотят играть,но возможности нет,пока в нашей стране на первое место в футболе выходят-деньги!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 марта 2017, 19:20

      Главное мы должны пожелать сборной успехов и удачи.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > prtcs 23 марта 2017, 19:59

      Кто это ,,мы,,?
      и почему ,,должны,,?
      Обоснуйте господин prts....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 марта 2017, 18:05

      Кинфей отметит это назначение очередным голом.

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 марта 2017, 17:57

      Та похеру. Всё-равно кто капитан.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 марта 2017, 17:31

      Капитан подбитого корабля с которого бегут крысы ,типа Дзюбы и сотоварищи....

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Боцман59rus 23 марта 2017, 18:51

      и травмировался

      1
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 23 марта 2017, 17:25

      Больше некому. В этой сбродной только он обладает хоть каким то авторитетом

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба 23 марта 2017, 16:24

      Справедливо! (болельщик спартака)

      2
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