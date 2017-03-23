Акинфеев – новый капитан сборной России

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев назначен капитаном команды. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов. Вице-капитанами стали Федор Смолов, Александр Самедов и Денис Глушаков.

Напомним, предыдущим капитаном российской команды был Василий Березуцкий. Однако защитник принял решение приостановить выступление за сборную.

Ранее сразу несколько футболистов национальной команды говорили, что именно Акинфеев должен быть капитаном.