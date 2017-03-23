«Зенит»: «Будем играть как на «Крестовском», так и на «Петровском» в зависимости от занятости стадиона»

Представители «Зенита» заявили, что петербургский клуб будет проводить матчи следующего сезона как на «Петровском», так и на «Крестовском» в зависимости от занятости арен в тех или иных мероприятиях.

«Мы будем как на «Крестовском», так и на «Петровском» играть в зависимости от занятости стадиона. На новом стадионе будут проходить не только матчи «Зенита», а еще и некоторые коммерческие мероприятия. До проведения Кубка конфедераций мы проведем только три тестовые игры – с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром»», – заявили в клубе, чьи слова приводит «АБН».

Напомним, ранее сообщалось, что после проведения Кубка конфедераций-2017 стадион «Крестовский» будет отправлен на доработку.