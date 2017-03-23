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    «Зенит»: «Будем играть как на «Крестовском», так и на «Петровском» в зависимости от занятости стадиона»

    Представители «Зенита» заявили, что петербургский клуб будет проводить матчи следующего сезона как на «Петровском», так и на «Крестовском» в зависимости от занятости арен в тех или иных мероприятиях.

    «Мы будем как на «Крестовском», так и на «Петровском» играть в зависимости от занятости стадиона. На новом стадионе будут проходить не только матчи «Зенита», а еще и некоторые коммерческие мероприятия. До проведения Кубка конфедераций мы проведем только три тестовые игры – с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром»», – заявили в клубе, чьи слова приводит «АБН».

    Напомним, ранее сообщалось, что после проведения Кубка конфедераций-2017 стадион «Крестовский» будет отправлен на доработку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 20:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 марта 2017, 17:37

      стадион «Крестовский» будет отправлен на доработку. ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 марта 2017, 21:25

      " в зависимости от занятости стадиона", так что, стадион не футбольный, Зенит теперь в пасынках ходит? А как же передать Зениту за 1 руб.?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 > kykyi 24 марта 2017, 00:31

      Это как бы спортивный комплекс. Он изначально строился как универсальная платформа для проведения всевозможных мероприятий, от концертов до выставок, инсталляций, футбола и т.п...
      А стадион конечно футбольный,без всяких беговых дорожек и прочей чепухи мешающий смотреть футбол

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2017, 21:15

      НА ДОРАБОТКу!!!!!!!!!!!!!!! пипец просто ... после 40 млрд денег...

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 марта 2017, 20:06

      а не дофига ли 2 стадиона для одной команды?

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > lra 23 марта 2017, 20:39

      Чушь не неси, стройку затевали, когда ЧМ ещё и не пахло!

      4
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      Рейтинг: +816

      diktatop > Bivaliy67 23 марта 2017, 20:44

      дак до чм он меньше должен был быть

      1
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