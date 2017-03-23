Лунев: «У нас с Лодыгиным здоровая конкуренция»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Лодыгиным. Напомним, в зимнее трансферное окно Лунев перешел в петербуржский клуб из «Уфы». Матч против тульского «Арсенала» стал для Лунева дебютным в составе «Зенита».

«Не обсуждал тему карьеры с Лодыгиным. У нас с ним здоровая конкуренция, нет никаких проблем. В команде все хотят играть, а в конкуренции я вижу только плюсы», – отметил Лунев.

Всего в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги на счету Лунева 11 сыгранных встреч. Его номинальная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.