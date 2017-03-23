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    Лунев: «У нас с Лодыгиным здоровая конкуренция»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Лодыгиным. Напомним, в зимнее трансферное окно Лунев перешел в петербуржский клуб из «Уфы». Матч против тульского «Арсенала» стал для Лунева дебютным в составе «Зенита».

    «Не обсуждал тему карьеры с Лодыгиным. У нас с ним здоровая конкуренция, нет никаких проблем. В команде все хотят играть, а в конкуренции я вижу только плюсы», – отметил Лунев.

    Всего в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги на счету Лунева 11 сыгранных встреч. Его номинальная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.03.2017 13:23
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 марта 2017, 16:08

      А с М.Кержаковым ещё здоровей?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 23 марта 2017, 15:32

      лишь бы не нездоровая любовь.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 23 марта 2017, 14:09

      Молодец Лунев хорошо сыграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 марта 2017, 13:38

      Новосельцев так же говорил))

      1
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