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  • ТАСС принесло извинения «Локомотиву» за информацию о переводе денег от «Зенита» за ничью со «Спартаком»

ТАСС принесло извинения «Локомотиву» за информацию о переводе денег от «Зенита» за ничью со «Спартаком»

22 марта 2017, 22:02
19

Информационное агентство ТАСС принесло извинения «Локомотиву» за информацию, которая была распространена одним из корреспондентов издания.

Напомним, ранее представитель данного СМИ заявил, что на счета игроков железнодорожников поступили деньги от «Зенита», который перевел по 30 тысяч евро каждому футболисту красно-зеленых за ничью в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1).

«Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством», – отметили в пресс-службе московского клуба.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит
Комментарии (19)
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Михаил Шевченко
1490209597
Вся суть российских СМИ в одном посте((((
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Вингер91
1490209796
а "Зениту"? они же просили тоже извинений.
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kykyi
1490210050
Странно, обычно наши СМИ за вранье не извиняются.
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alex1951
1490210308
ТАСС замуровать! Журналюгу расстрелять....е б е н а мать... Чё сука за шутки? Здесь серьезные люди читают и пишут, а вы.....наверно в гипсе давно не лежали?
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dimka86
1490212042
Перед зенитом извиняться надо
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dyema
1490213970
На Зенит из-за этого урода столько ..овна вылили (((
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RedWhiteFans2
1490217251
Принял бы извинения только после перенаименования "ТАСС" в "Унитаз".
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lekseij2007
1490239678
... и перевёл деньги обратно.
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Мары
1490245482
Извиненья принимаем И счета все закрываем Больше мозг нам не ипать Вновь наличкой будем брать
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Микояновский мясокомбинат
1490249812
Извинения и всё???? Не плохо бы ещё на бабло опускать. Тираж распродан,дивиденды за пи..ёшь получены,а эти чмошники только : бла бла бла.
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