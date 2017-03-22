ТАСС принесло извинения «Локомотиву» за информацию о переводе денег от «Зенита» за ничью со «Спартаком»

Информационное агентство ТАСС принесло извинения «Локомотиву» за информацию, которая была распространена одним из корреспондентов издания.

Напомним, ранее представитель данного СМИ заявил, что на счета игроков железнодорожников поступили деньги от «Зенита», который перевел по 30 тысяч евро каждому футболисту красно-зеленых за ничью в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1).

«Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством», – отметили в пресс-службе московского клуба.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?