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    ТАСС принесло извинения «Локомотиву» за информацию о переводе денег от «Зенита» за ничью со «Спартаком»

    Информационное агентство ТАСС принесло извинения «Локомотиву» за информацию, которая была распространена одним из корреспондентов издания.

    Напомним, ранее представитель данного СМИ заявил, что на счета игроков железнодорожников поступили деньги от «Зенита», который перевел по 30 тысяч евро каждому футболисту красно-зеленых за ничью в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1).

    «Извинения приняты руководством клуба. В дальнейшем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с агентством», – отметили в пресс-службе московского клуба.

    Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2017 22:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 23 марта 2017, 09:16

      Извинения и всё???? Не плохо бы ещё на бабло опускать. Тираж распродан,дивиденды за пи..ёшь получены,а эти чмошники только : бла бла бла.

      4
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > 3a zenit 23 марта 2017, 13:22

      Истину глаголите!!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2017, 08:57

      и опять никто ни за что не отвечает ведь у нас полная демократия и гласность

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 08:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Извиненья принимаем
      И счета все закрываем
      Больше мозг нам не ипать
      Вновь наличкой будем брать

      -5
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 марта 2017, 06:27

      ... и перевёл деньги обратно.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 23 марта 2017, 04:13

      ТАСС :"извините,спалились,просто электрик по пьяни ляпнул"

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 23 марта 2017, 01:06

      что и требовалось доказать. а журналюгу привлечь к клевете и уволить по статье. может так меньше желтизны в СМИ будет, пусть проверяют инфу, прежде чем бздеть.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 марта 2017, 00:14

      Принял бы извинения только после перенаименования "ТАСС" в "Унитаз".

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 марта 2017, 00:13

      Хрень сморозили теперь извиняются

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 марта 2017, 23:19

      На Зенит из-за этого урода столько ..овна вылили (((

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > dyema 23 марта 2017, 04:17

      да ладно,чего там вылили то? просто какойто молодой журналист решил на зине распиариться,про спартак то уже придумать жёлтого ничего не могут,да и толпа там журнашлюшек пасётся,а у зины "поле не пахано"

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      Рейтинг: +1580

      srg38 22 марта 2017, 23:19

      "Опять я вижу заголовки, фотографии детей А рядом подпись про молотчиков и бедных пострадавших И не е*ет, что это ложь, так интересно для людей Тираж раскупится и завтра СМИ что-то новое расскажет!"

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