Нигматуллин: «Если «Спартак» сыграет с большим запасом прочности, то никакие судьи не помешают ему стать чемпионом»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах «Спартака» стать чемпионом РФПЛ по итогам нынешнего сезона. По словам экс-футболиста, если московский клуб проведет остаток чемпионата на стабильном уровне, то выиграть национальное первенство ему не помешают даже неоднозначные судейские решения.

Отметим, что на данный момент «Спартака» единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

– «Зениту» и ЦСКА предстоит сыграть с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком», а красно-белым из этой четверки только с «Зенитом» и ЦСКА. Можно сказать, что график у команды Массимо Карреры немного попроще?

– Не думаю, ведь друг с другом «Зенит» и ЦСКА уже сыграли. Финишная дистанция еще достаточно длинная, поэтому хватит игр всем. Шесть очков – не тот отрыв, чтобы можно было расслабиться. Для «Спартака» важно не проиграть в очных встречах.

– РФС признал, что в матче с «Локомотивом» (1:1) судья ошибочно не поставил пенальти в пользу «Спартака». Могут ли вмешаться судьи в чемпионскую гонку и помешать красно-белым завоевать долгожданное чемпионство?

– Грош цена команде, которая может зависеть только от судейской помощи. Если «Спартак» сыграет с большим запасом прочности, то никто не сможет остановить красно-белых.