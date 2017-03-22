Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нигматуллин: «Если «Спартак» сыграет с большим запасом прочности, то никакие судьи не помешают ему стать чемпионом»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах «Спартака» стать чемпионом РФПЛ по итогам нынешнего сезона. По словам экс-футболиста, если московский клуб проведет остаток чемпионата на стабильном уровне, то выиграть национальное первенство ему не помешают даже неоднозначные судейские решения.

    Отметим, что на данный момент «Спартака» единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    – «Зениту» и ЦСКА предстоит сыграть с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком», а красно-белым из этой четверки только с «Зенитом» и ЦСКА. Можно сказать, что график у команды Массимо Карреры немного попроще?

    – Не думаю, ведь друг с другом «Зенит» и ЦСКА уже сыграли. Финишная дистанция еще достаточно длинная, поэтому хватит игр всем. Шесть очков – не тот отрыв, чтобы можно было расслабиться. Для «Спартака» важно не проиграть в очных встречах.

    – РФС признал, что в матче с «Локомотивом» (1:1) судья ошибочно не поставил пенальти в пользу «Спартака». Могут ли вмешаться судьи в чемпионскую гонку и помешать красно-белым завоевать долгожданное чемпионство?

    – Грош цена команде, которая может зависеть только от судейской помощи. Если «Спартак» сыграет с большим запасом прочности, то никто не сможет остановить красно-белых.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 марта 2017, 06:29

      У нас судьями все клубы не довольны! Но других нет и в обозримом будущем не будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 21:55

      – Грош цена команде, которая может зависеть только от судейской помощи.
      Это даже не камешек, а булыжник со скалу величиной в огород ...... Чаушеску.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > Мары 22 марта 2017, 22:37

      а я вот вспоминаю длинный и пронзительный визг, недели так на 2 после того, как Зенит уделал спам на Петровском

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > alp 22 марта 2017, 23:57

      На Петровском был беспредел, и не визг, а деловая критика. А визжит сейчас Зенгаз во главе с "чудо -тренером" и главным "игрочишкой" всего нашего футбола.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > alp 23 марта 2017, 08:06

      Да ладно.
      Я тогда на соккере писал, что не дай бог бумеранг прилетит обратно,от Зенитовской вони продохнуть не возможно будет.
      Прикинь, как в воду смотрел.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11