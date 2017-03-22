Виллаш-Боаш: «Спасибо «Зениту» за то, что вернул мне любовь к работе»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Шанхай СИПГ», поделился воспоминаниями от своей работы в петербургском клубе.

«Оглядываясь назад, хочется перенестись в Россию. Санкт-Петербург и «Зенит»! Чудесный город с особенной командой и игроками, которые вернули мне любовь к работе. Большое спасибо», – сообщил португальский специалист на своей странице в Instagram.

Напомним, что Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.