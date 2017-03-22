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    «Краснодар» продлил контракт с Газинским до 2021 года

    «Краснодар» объявил о продлении соглашения с полузащитником команды Юрием Газинским. Как сообщается на официальном сайте «быков», 27-летний россиянин заключил новый контракт до лета 2021 года.

    Стоит отметить, что предыдущий договор хавбека истекал в 2019 году.

    «Краснодар» рад продлению сотрудничества с Юрием Газинским и рассчитывает, что полузащитник продолжит радовать болельщиков клуба своей игрой и поможет команде в достижении новых турнирных вершин», — говорится в сообщении на сайте «Краснодара».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Газинский провел 19 матчей, в которых забил два гола и сделал один результативный пас.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    22.03.2017 16:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 марта 2017, 18:59

      Если ЧЕСТНО, то только из-за ЛИМИТИЩЕ
      Чё-то он сдал (ну ГАЗА )

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