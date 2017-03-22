«Краснодар» продлил контракт с Газинским до 2021 года

«Краснодар» объявил о продлении соглашения с полузащитником команды Юрием Газинским. Как сообщается на официальном сайте «быков», 27-летний россиянин заключил новый контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что предыдущий договор хавбека истекал в 2019 году.

«Краснодар» рад продлению сотрудничества с Юрием Газинским и рассчитывает, что полузащитник продолжит радовать болельщиков клуба своей игрой и поможет команде в достижении новых турнирных вершин», — говорится в сообщении на сайте «Краснодара».

В нынешнем сезоне чемпионата России Газинский провел 19 матчей, в которых забил два гола и сделал один результативный пас.