Тренер вратарей «Уфы», госпитализированный в Краснодаре, выписан из больницы

Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков, почувствовавший себя плохо во время перелета из Уфы в Краснодар на матч 20-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0), заявил, что выписан из больницы.

«Чувствую себя хорошо. Сейчас выписываюсь и полечу в Уфу. Клуб уже заказал мне билеты. Поэтому сегодня точно вернусь и там уже буду долечиваться. Меня краснодарские врачи не хотели отпускать, думали держать еще пару дней. Для меня главная задача была встать на ноги. В «Уфе» тоже переживали, что я рано возвращаюсь, но мне так легче. Чувствую себя намного лучше и хочу поскорее вернуться», – заявил специалист.

53-летний Перескоков работает в тренерском штабе «Уфы» с 2014 года.