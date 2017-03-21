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    Тренер вратарей «Уфы», госпитализированный в Краснодаре, выписан из больницы

    Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков, почувствовавший себя плохо во время перелета из Уфы в Краснодар на матч 20-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0), заявил, что выписан из больницы.

    «Чувствую себя хорошо. Сейчас выписываюсь и полечу в Уфу. Клуб уже заказал мне билеты. Поэтому сегодня точно вернусь и там уже буду долечиваться. Меня краснодарские врачи не хотели отпускать, думали держать еще пару дней. Для меня главная задача была встать на ноги. В «Уфе» тоже переживали, что я рано возвращаюсь, но мне так легче. Чувствую себя намного лучше и хочу поскорее вернуться», – заявил специалист.

    53-летний Перескоков работает в тренерском штабе «Уфы» с 2014 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 15:44
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