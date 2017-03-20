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    Симонян: «Спартак» – не подзаборная команда, пора включиться в борьбу за чемпионство»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о лидерстве «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. По словам Симоняна, красно-белые созрели для чемпионства.

    «Разыгрывали чемпионство две команды – ЦСКА и «Зенит», но в этом сезоне включилась третья. «Спартак» – не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу, он и включился. Я был бы очень рад, если бы в борьбу включились и другие команды. Это интрига, интерес. Три команды сейчас борются за чемпионство, и это великолепно, что тут говорить. «Спартак» созрел для чемпионства, немаловажное значение имеет то, кто руководит командой и кто ставит игру.

    Конечно, я в адрес Массимо Карреры хочу сказать немало лестных слов, он игру команде поставил. У него высокая требовательность к игрокам по части самоотдачи, соблюдению игровой дисциплины. Это проглядывается в играх, вот и результат. У каждой из трех команд впереди игры непростые. Я вице-президент РФС и должен быть нейтрален, но во мне течет спартаковская кровь, поэтому сами понимаете мое желание», – сказал функционер.

    «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на шесть очков.

    Источник: Р-Спорт

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    20.03.2017 19:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 марта 2017, 20:52

      ну так уж и быть пусть включаются...

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 марта 2017, 20:15

      Симонян это ЛЕГЕНДА! Он играл за спартак ещё в 1949г(при Сталине)!! Вдумайтесь в эту цифру!!! Пока мы это мало ценим,потому что он с нами...
      Эх! Пожать бы руку этому человеку..

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