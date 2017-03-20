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    Борис Игнатьев считает, что многое в ЦСКА осталось от Слуцкого

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение об изменениях в игре ЦСКА с приходом в команду Виктора Гончаренко. При этом специалист отметил, что в армейском клубе многое осталось от предыдущего наставника – Леонида Слуцкого, покинувшего свой пост в декабре минувшего года. Напомним, под руководством белорусского тренера красно-синие в трех матчах добыли две победы и одну ничью.

    «Чем сильна команда Виктора Гончаренко? ЦСКА заставляет соперника ошибаться в выборе позиции за счет большого количества передач и изменения направления атаки. Все это мы видели и ранее. Отдавая должное новому наставнику, многое осталось от Слуцкого, что вполне закономерно», – сказал Игнатьев.

    После 20-ти туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков и имея равно количество баллов с «Зенитом». В последнем матче первенства красно-синие в Грозном обыграли «Терек» (1:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 16:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      sour12 21 марта 2017, 08:47

      Уже 20 лет за ЦСКА и меняются только игроки и тренеры, хотя видно,что ЦСКА создаёт больше давления,больше порядка и схематияности,было-бы больше романтики в атаке если бы Тошича играл справа,а вместо ионова играл более техничный,быстрый,и с поставленным ударом головой или точней Витю форвардом,а голову поднападающим,

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 марта 2017, 20:12

      Да, многое осталось у ЦСКА от... Газзаева. Например, лучшая в стране оборона: Акинфеев, Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие... Плюс - подававший при Газзаеве большие надежды Дзагоев! Не окажись они в руках у вредителя Слуцкого, то играли бы в лучших клубах мира! Или ЦСКА с ними и с добавлением тех же Думбия, Мусы, Хонды, Эльма, Вернблума, Фернандеса и Тошича (не говоря уже о втором пришествии Вагнера Лава!) сам стал был одним и ведущих клубов Европы! Но поезд ушёл, Евгений Леннорович! Слушать меня нужно было раньше! Теперь остаётся лишь создавать команду заново! Ничто не вечно под луной. Ветераны помогут Гончаренко создать новую команду, но их лучшие и звёздные годы угроблены Слуцким. И если Акинфеев для вратаря и Дзагоев для игрока ещё относительно молоды, то Игнашевич и братья Березуцкие уже не смогут поиграть в "Челси", "Барселоне" или "Баварии", равно как и всерьёз побороться за Кубок Лиги Чемпионов в футболках ЦСКА!

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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 марта 2017, 19:53

      Было бы странно, если бы В ЦСКА "осталось" от кого-то другого, это была бы действительно "новость"....

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 19:25

      в лестере от раньери ?

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 марта 2017, 17:10

      и это очень плохо

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 марта 2017, 17:09

      Угу.Гончаренко помогал Слуцкеру, снова вернулся на своё детище.Теперь,только,подкрутил гайки .

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      Рейтинг: +3120

      erma 20 марта 2017, 16:42

      Да, многое осталось от него, например игроки.

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      Рейтинг: +24996

      bset 20 марта 2017, 16:23

      Вот это экспертная оценка. Может дело в том, что сроки нахождения на должности главного тренера у Слуцкого и Ганчаренко отличаются?

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