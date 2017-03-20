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  • Борис Игнатьев считает, что многое в ЦСКА осталось от Слуцкого

Борис Игнатьев считает, что многое в ЦСКА осталось от Слуцкого

20 марта 2017, 16:15
8

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение об изменениях в игре ЦСКА с приходом в команду Виктора Гончаренко. При этом специалист отметил, что в армейском клубе многое осталось от предыдущего наставника – Леонида Слуцкого, покинувшего свой пост в декабре минувшего года. Напомним, под руководством белорусского тренера красно-синие в трех матчах добыли две победы и одну ничью.

«Чем сильна команда Виктора Гончаренко? ЦСКА заставляет соперника ошибаться в выборе позиции за счет большого количества передач и изменения направления атаки. Все это мы видели и ранее. Отдавая должное новому наставнику, многое осталось от Слуцкого, что вполне закономерно», – сказал Игнатьев.

После 20-ти туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков и имея равно количество баллов с «Зенитом». В последнем матче первенства красно-синие в Грозном обыграли «Терек» (1:0).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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bset
1490016230
Вот это экспертная оценка. Может дело в том, что сроки нахождения на должности главного тренера у Слуцкого и Ганчаренко отличаются?
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erma
1490017322
Да, многое осталось от него, например игроки.
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yorgenbarenz
1490018960
Угу.Гончаренко помогал Слуцкеру, снова вернулся на своё детище.Теперь,только,подкрутил гайки .
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ijgjr
1490019011
и это очень плохо
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84aivengo
1490027120
в лестере от раньери ?
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hunta
1490028836
Было бы странно, если бы В ЦСКА "осталось" от кого-то другого, это была бы действительно "новость"....
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cska-62
1490029960
Да, многое осталось у ЦСКА от... Газзаева. Например, лучшая в стране оборона: Акинфеев, Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие... Плюс - подававший при Газзаеве большие надежды Дзагоев! Не окажись они в руках у вредителя Слуцкого, то играли бы в лучших клубах мира! Или ЦСКА с ними и с добавлением тех же Думбия, Мусы, Хонды, Эльма, Вернблума, Фернандеса и Тошича (не говоря уже о втором пришествии Вагнера Лава!) сам стал был одним и ведущих клубов Европы! Но поезд ушёл, Евгений Леннорович! Слушать меня нужно было раньше! Теперь остаётся лишь создавать команду заново! Ничто не вечно под луной. Ветераны помогут Гончаренко создать новую команду, но их лучшие и звёздные годы угроблены Слуцким. И если Акинфеев для вратаря и Дзагоев для игрока ещё относительно молоды, то Игнашевич и братья Березуцкие уже не смогут поиграть в "Челси", "Барселоне" или "Баварии", равно как и всерьёз побороться за Кубок Лиги Чемпионов в футболках ЦСКА!
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sour12
1490075238
Уже 20 лет за ЦСКА и меняются только игроки и тренеры, хотя видно,что ЦСКА создаёт больше давления,больше порядка и схематияности,было-бы больше романтики в атаке если бы Тошича играл справа,а вместо ионова играл более техничный,быстрый,и с поставленным ударом головой или точней Витю форвардом,а голову поднападающим,
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