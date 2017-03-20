Борис Игнатьев считает, что многое в ЦСКА осталось от Слуцкого

Уже 20 лет за ЦСКА и меняются только игроки и тренеры, хотя видно,что ЦСКА создаёт больше давления,больше порядка и схематияности,было-бы больше романтики в атаке если бы Тошича играл справа,а вместо ионова играл более техничный,быстрый,и с поставленным ударом головой или точней Витю форвардом,а голову поднападающим,
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение об изменениях в игре ЦСКА с приходом в команду Виктора Гончаренко. При этом специалист отметил, что в армейском клубе многое осталось от предыдущего наставника – Леонида Слуцкого, покинувшего свой пост в декабре минувшего года. Напомним, под руководством белорусского тренера красно-синие в трех матчах добыли две победы и одну ничью.
«Чем сильна команда Виктора Гончаренко? ЦСКА заставляет соперника ошибаться в выборе позиции за счет большого количества передач и изменения направления атаки. Все это мы видели и ранее. Отдавая должное новому наставнику, многое осталось от Слуцкого, что вполне закономерно», – сказал Игнатьев.
После 20-ти туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков и имея равно количество баллов с «Зенитом». В последнем матче первенства красно-синие в Грозном обыграли «Терек» (1:0).